¿Y Coahuila? Quintana Roo, Querétaro, Chihuahua e Hidalgo ya aplican pruebas médicas para expedir licencias de conducir

A pesar de que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) contempla un “examen de valoración integral” que incluye las pruebas médicas, no son pocas las entidades que la han adoptado desde el punto de vista médico.

A diferencia de lo que ocurre en Coahuila, en los estados de Quintana Roo, Querétaro, Chihuahua, Baja California e Hidalgo ya se aplican pruebas médicas como parte de los requisitos para la emisión de licencias de conducir.

En el caso de Coahuila, la armonización a la Ley de Transporte y Movilidad sigue pendiente desde 2022. No obstante, la misma sí contempla la aplicación de un examen pericial de manejo, aunque este tampoco se aplica por parte de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM).

El Artículo 243 de la mencionada Ley coahuilense menciona que para obtener la licencia por primera vez se debe “haber acreditado el examen pericial de manejo...”.

Por ejemplo, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), además de la papelería común como identificación y CURP, solicita un certificado de examen de la vista emitido por entidades acreditadas en el Instituto.

Asimismo, pide un certificado de manejo que se emite en instituciones aprobadas por el propio Imoveqroo e incluso pide exámenes toxicológicos para licencias de transporte público y privado.

Este último examen busca probar que los conductores estén libres de cinco principales sustancias nocivas para la salud, tales como: anfetaminas; cannabinoides; cocaína; barbitúricos y benzodiazepinas.

En el caso de Hidalgo, la autoridad solicita entre la papelería un certificado médico expedido únicamente por instituciones públicas de Salud del Estado de Hidalgo, así como un examen de Manejo Teórico Práctico.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, entre otros, es requisito para obtener la licencia de conducir Extras restantes “aprobar el examen médico de agudeza audiovisual e integridad física”, además de presentar un examen práctico.

También en Chihuahua, se pide aprobar el examen de aptitudes en la conducción, que incluya conocimientos teóricos y prácticos a través de un examen presencial avalado por el Departamento de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial y aprobar el examen médico de aptitudes y mentales para la conducción.

No obstante, antes del examen para obtener la licencia, la autoridad pide a los solicitantes que realicen un curso teórico práctico para continuar el trámite.

Baja California es otra de las entidades que incluye un certificado médico entre sus requisitos de papelería expedido por una institución pública o privada, además de que tiene un área médica para expedirlo en el módulo de trámites en caso de que la persona solicitante no lo lleve.