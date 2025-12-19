Llega desarrollo turístico a todos los rincones de Coahuila

    En el Festival Rodeo Saltillo hubo 80 mil asistentes, que derramaron más de 50 mdp y ocuparon hoteles al 95%. FOTO: CORTESÍA

Durante 2025 se celebraron eventos de talla internacional en todas las regiones, con una derrama económica global de cientos de millones de pesos

Durante 2025, diversos eventos turísticos y culturales realizados en distintas regiones de Coahuila generaron una derrama económica de varios cientos de millones de pesos y atrajeron a decenas de miles de visitantes, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo estatal.

Uno de los eventos con mayor impacto fue la Bendición de Cascos en Parras, que reunió a más de 10 mil asistentes y dejó una derrama estimada superior a los 15 millones de pesos, consolidando a este municipio como destino para el turismo carretero y motociclismo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Coahuila cifra récord en turismo: 6 mil 400 mdp de derrama económica en 2025

En Saltillo, el AGROFEST Tierra de Contrastes, organizado por egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, congregó a más de 25 mil personas, destacando los pabellones de vinos de Coahuila y de Pueblos Mágicos.

En la Región Carbonífera, el Festival de la Carne Asada Sabinas 2025 recibió a más de cinco mil asistentes y generó una derrama cercana a los 35 millones de pesos, posicionándose como uno de los eventos gastronómicos más relevantes del norte del país.

Por su parte, en Acuña se retomó, tras más de una década de ausencia, el evento Running Las Vacas, el cual atrajo a más de 20 mil visitantes, principalmente del sur de Texas, y dejó una derrama económica estimada en 35 millones de pesos.

La Feria de San Buenaventura, en su edición número 80, registró la asistencia de alrededor de 60 mil personas, con una ocupación hotelera del 100 por ciento en el municipio y del 70 por ciento en la Región Centro–Desierto, además de una derrama económica de 35 millones de pesos.

Otro evento de alto impacto fue el rally Coahuila 1000, que contó con la participación de 120 pilotos en competencia y 350 en la ruta turística, además de siete mil espectadores. La actividad dejó una derrama económica aproximada de 50 millones de pesos y recorrió 11 municipios de tres regiones del estado.

En Sabinas, la Gran Cabalgata, con más de 36 años de tradición, reunió a más de ocho mil cabalgantes y cerca de 60 mil espectadores, generando una derrama superior a los 30 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100 por ciento en la Región Carbonífera, junto con la Feriexpo.

En la capital del estado, el Festival Rodeo Saltillo reunió a más de 80 mil asistentes, con una derrama económica superior a los 50 millones de pesos y una ocupación hotelera del 95 por ciento. El evento incluyó actividades ganaderas, culturales, gastronómicas, deportivas y espectáculos musicales.

Además de estos eventos, el Gobierno del Estado apoyó la realización de ferias en municipios como Saltillo, Sabinas, San Buenaventura, Monclova, San Juan de Sabinas, Candela y Torreón, así como diversas competencias deportivas y actividades de turismo de aventura.

Las autoridades estatales señalaron que estos eventos forman parte de la estrategia para diversificar la oferta turística y distribuir la actividad económica en las distintas regiones de Coahuila.

