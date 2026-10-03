Llevan mensaje de inclusión a estudiantes de comunidades rurales en Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Llevan mensaje de inclusión a estudiantes de comunidades rurales en Cuatro Ciénegas
    Estudiantes participan en las actividades de la jornada de inclusión, donde se abordó el respeto a las diferencias y la convivencia sin exclusión. LIDIET MEXICANO

La actividad se realizó en las telesecundarias de Tanque Nuevo y Santa Teresa de Sofía, en coordinación con el Enlace Municipal de Derechos Humanos

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó la plática “La Inclusión es un Derecho” a estudiantes de las telesecundarias de Tanque Nuevo y Santa Teresa de Sofía, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y aprendan a respetar las diferencias.

La actividad abrió un espacio de diálogo y reflexión entre los estudiantes, donde se abordó la importancia de convivir con respeto, empatía y solidaridad, sin que las diferencias sean motivo de exclusión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acerca-victor-leija-servicios-municipales-a-familias-de-cuatro-cienegas-FO23879268

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que la inclusión debe comenzar desde las escuelas, donde las nuevas generaciones pueden aprender que todas las personas tienen derecho a las mismas oportunidades y a ser tratadas con dignidad.

“Hablar de inclusión desde la niñez es sembrar respeto y empatía, pero también es trabajar desde hoy por una sociedad donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades”, expresó.

$!Alumnos de una telesecundaria acompañados por sus maestras durante la plática “La Inclusión es un Derecho”, que se llevó a las comunidades rurales de Cuatro Ciénegas.
Alumnos de una telesecundaria acompañados por sus maestras durante la plática “La Inclusión es un Derecho”, que se llevó a las comunidades rurales de Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

Las pláticas fueron realizadas a través de las Comisiones de Inclusión y Educación, en coordinación con el Enlace Municipal de Derechos Humanos, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en las comunidades.

Leija Vega señaló que llevar estos temas directamente a las comunidades rurales es importante para que el mensaje llegue a los estudiantes y pueda trasladarse a sus hogares y al entorno donde conviven. Agradeció a los directivos de las telesecundarias por permitir el acercamiento de estas actividades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Educación
Inclusión

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucifixión

Crucifixión
NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?

NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?
true

POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)