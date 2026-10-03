Llevan mensaje de inclusión a estudiantes de comunidades rurales en Cuatro Ciénegas

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó la plática “La Inclusión es un Derecho” a estudiantes de las telesecundarias de Tanque Nuevo y Santa Teresa de Sofía, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y aprendan a respetar las diferencias. La actividad abrió un espacio de diálogo y reflexión entre los estudiantes, donde se abordó la importancia de convivir con respeto, empatía y solidaridad, sin que las diferencias sean motivo de exclusión.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que la inclusión debe comenzar desde las escuelas, donde las nuevas generaciones pueden aprender que todas las personas tienen derecho a las mismas oportunidades y a ser tratadas con dignidad. “Hablar de inclusión desde la niñez es sembrar respeto y empatía, pero también es trabajar desde hoy por una sociedad donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades”, expresó.

Las pláticas fueron realizadas a través de las Comisiones de Inclusión y Educación, en coordinación con el Enlace Municipal de Derechos Humanos, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en las comunidades. Leija Vega señaló que llevar estos temas directamente a las comunidades rurales es importante para que el mensaje llegue a los estudiantes y pueda trasladarse a sus hogares y al entorno donde conviven. Agradeció a los directivos de las telesecundarias por permitir el acercamiento de estas actividades.