Llevan semilla de sorgo a bajo costo a productores de Huizachal y Candela

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Llevan semilla de sorgo a bajo costo a productores de Huizachal y Candela
    En su mensaje, el alcalde Fernando Juárez se comprometió a seguir impulsando el desarrollo del campo. LIDIET MEXICANO

Mejorará la cosecha y garantizará el sustento de decenas de familias

CANDELA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias del campo y respaldar al sector agropecuario, el alcalde Fernando Juárez realizó la entrega de semilla de sorgo a bajo costo a campesinos del ejido Huizachal y del municipio de Candela.

Durante la entrega, productores beneficiados destacaron la importancia de este tipo de apoyos, al señalar que representan un impulso directo para mejorar sus cosechas y garantizar el sustento de sus familias.

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“Estamos muy contentos con este apoyo, nos ayudará a mejorar nuestra producción y a sacar adelante a nuestras familias”, expresó uno de los campesinos.

En su mensaje, el Edil reiteró su compromiso con las comunidades rurales, asegurando que se continuará trabajando en programas que fortalezcan el campo. “Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, y este programa es una muestra clara de ese compromiso”, puntualizó.

Destacó finalmente que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar el desarrollo económico en la región, mediante apoyos directos que permitan a los productores acceder a insumos a bajo costo y así fortalecer su actividad agrícola.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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