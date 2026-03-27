Llevan semilla de sorgo a bajo costo a productores de Huizachal y Candela

Durante la entrega, productores beneficiados destacaron la importancia de este tipo de apoyos, al señalar que representan un impulso directo para mejorar sus cosechas y garantizar el sustento de sus familias.

CANDELA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias del campo y respaldar al sector agropecuario, el alcalde Fernando Juárez realizó la entrega de semilla de sorgo a bajo costo a campesinos del ejido Huizachal y del municipio de Candela .

“Estamos muy contentos con este apoyo, nos ayudará a mejorar nuestra producción y a sacar adelante a nuestras familias”, expresó uno de los campesinos.

En su mensaje, el Edil reiteró su compromiso con las comunidades rurales, asegurando que se continuará trabajando en programas que fortalezcan el campo. “Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, y este programa es una muestra clara de ese compromiso”, puntualizó.

Destacó finalmente que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar el desarrollo económico en la región, mediante apoyos directos que permitan a los productores acceder a insumos a bajo costo y así fortalecer su actividad agrícola.