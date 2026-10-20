Llevarán atención psicológica a taxis, camiones y escuelas de Ramos Arizpe con códigos QR

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila y el programa Inspira Coahuila, encabezado por Paola Rodríguez López. El plan contempla colocar los códigos en el interior y exterior de aproximadamente 300 taxis y camiones de rutas urbanas.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementará un programa de atención a la salud mental mediante códigos QR en unidades de transporte público, vehículos oficiales y escuelas, con el objetivo de facilitar el acceso a profesionales de la salud a jóvenes y mujeres en situaciones de crisis o vulnerabilidad.

“Todos los vehículos que nosotros tenemos, tanto del municipio como el servicio de transporte público, que es el que tenemos más usuarios, vamos a apoyar para poner un código QR donde pueden hablar directamente con profesionales para que podamos ayudar a los jóvenes que pasan por algún problema”, declaró el munícipe.

El edil señaló que la iniciativa busca reducir las barreras y los estigmas que impiden a algunas personas solicitar ayuda en las dependencias oficiales, mediante un canal de acceso discreto para quienes enfrentan problemas como depresión, ideación suicida o violencia intrafamiliar.

“Tenemos que ser muy sensibles y que digan: ‘fíjate que la vecina se intentó suicidar’ o ‘la golpean en su casa’ y poder ayudar. Es lo que estamos tratando, poner nuestro granito de arena para que en Ramos Arizpe estemos con este gran sistema y apoyo hacia la juventud y hacia todas las mujeres”, añadió Gutiérrez Merino.

REDUCCIÓN DE SUICIDIOS

En cuanto a las estadísticas municipales, el alcalde afirmó que, después de un periodo crítico en años anteriores, Ramos Arizpe ha registrado una disminución de más de 50 por ciento en los casos de suicidio, resultado que atribuyó, entre otros factores, al incremento de especialistas en atención psicológica.