Llevarán atención psicológica a taxis, camiones y escuelas de Ramos Arizpe con códigos QR

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Coahuila
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    Llevarán atención psicológica a taxis, camiones y escuelas de Ramos Arizpe con códigos QR
    Instalarán códigos QR en unidades del transporte público para atender crisis de salud mental.

Apoyará municipio estrategia del Gobierno del Estado e Inspira Coahuila con 300 taxis y rutas urbanas para ofrecer atención psicológica inmediata a jóvenes y mujeres

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe implementará un programa de atención a la salud mental mediante códigos QR en unidades de transporte público, vehículos oficiales y escuelas, con el objetivo de facilitar el acceso a profesionales de la salud a jóvenes y mujeres en situaciones de crisis o vulnerabilidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila y el programa Inspira Coahuila, encabezado por Paola Rodríguez López. El plan contempla colocar los códigos en el interior y exterior de aproximadamente 300 taxis y camiones de rutas urbanas.

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“Todos los vehículos que nosotros tenemos, tanto del municipio como el servicio de transporte público, que es el que tenemos más usuarios, vamos a apoyar para poner un código QR donde pueden hablar directamente con profesionales para que podamos ayudar a los jóvenes que pasan por algún problema”, declaró el munícipe.

El edil señaló que la iniciativa busca reducir las barreras y los estigmas que impiden a algunas personas solicitar ayuda en las dependencias oficiales, mediante un canal de acceso discreto para quienes enfrentan problemas como depresión, ideación suicida o violencia intrafamiliar.

“Tenemos que ser muy sensibles y que digan: ‘fíjate que la vecina se intentó suicidar’ o ‘la golpean en su casa’ y poder ayudar. Es lo que estamos tratando, poner nuestro granito de arena para que en Ramos Arizpe estemos con este gran sistema y apoyo hacia la juventud y hacia todas las mujeres”, añadió Gutiérrez Merino.

REDUCCIÓN DE SUICIDIOS

En cuanto a las estadísticas municipales, el alcalde afirmó que, después de un periodo crítico en años anteriores, Ramos Arizpe ha registrado una disminución de más de 50 por ciento en los casos de suicidio, resultado que atribuyó, entre otros factores, al incremento de especialistas en atención psicológica.

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“La tendencia iba muy alta, el año pasado nos pegó muy fuerte, pero ahorita nos hemos estado apoyando mucho de los psicólogos; aumentamos al doble los psicólogos que teníamos anteriormente y vamos a trabajar más de la mano ahora con el Centro de Empoderamiento para las Mujeres”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde anunció que el municipio reforzará la atención integral con el próximo inicio de la construcción del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, proyecto que concentrará servicios jurídicos y psicológicos, juzgados y coordinación con corporaciones de seguridad y el DIF.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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