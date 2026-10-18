Licitan proyecto ejecutivo para construir nuevo Deportivo La Minerva en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el pasado 8 de octubre una licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de un nuevo complejo deportivo en el municipio de Ramos Arizpe. Los documentos públicos mostraron que el concurso se dio mediante invitación a cuando menos tres personas, bajo el nombre de SIDUM-AI3-CO-E095-2026.

Asimismo mostraron que para ese concurso se elabore el diseño conceptual, el levantamiento topográfico, el diseño de terracerías, el estudio de mecánica de suelos, la ingeniería de diseño estructural, así como el proyecto arquitectónico ejecutivo, También se pidió en el catálogo de conceptos la elaboración de la ingeniería eléctrica, la ingeniería pluvial, la ingeniería hidrosanitaria, el estudio costo beneficio y el estudio de impacto ambiental. Aunque aún falta confirmar los detalles que resulten del proyecto ejecutivo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutierrez Merino, declaró en febrero de este año que el Deportivo La Minerva contará con tres canchas de futbol y otras tres canchas de beisbol. A su vez expuso que el complejo deportivo se instalará en la zona Urbivilla, con el fin de ampliar los espacios para la práctica del deporte.

“El deporte es una herramienta fundamental para mantener a nuestras niñas, niños y jóvenes en actividades sanas, alejarlos de conductas de riesgo y fortalecer valores como la disciplina y el trabajo en equipo; por eso, con el apoyo de nuestro aliado, el gobernador Manolo Jiménez, vamos a seguir invirtiendo en este rubro”, expresó Gutiérrez Merino en febrero del 2026. Se espera que los trabajos del proyecto ejecutivo empiecen el próximo 30 de octubre y terminen el 27 de enero del 2027.