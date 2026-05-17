Llevarán servicios de salud visual a familias de Cuatro Ciénegas, Coahuila

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    Llevarán servicios de salud visual a familias de Cuatro Ciénegas, Coahuila
    Las revisiones visuales serán gratuitas para toda la ciudadanía. ESPECIAL

La jornada busca acercar servicios médicos especializados a la población

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el propósito de acercar servicios médicos especializados a la población y fortalecer las acciones preventivas en materia de salud, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas anunció la realización de una Brigada de Atención Oftalmológica dirigida a toda la ciudadanía.

La jornada se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo en las instalaciones del Auditorio Municipal, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, periodo durante el cual se ofrecerán revisiones visuales gratuitas a las personas interesadas.

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Las autoridades municipales informaron que esta brigada está orientada a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, con la finalidad de facilitar diagnósticos oportunos y detectar posibles padecimientos relacionados con la salud visual, sin que el aspecto económico represente un obstáculo para acceder a la atención.

Asimismo, se destacó que este tipo de acciones resultan de gran relevancia para sectores de la población que no cuentan con acceso inmediato a servicios oftalmológicos especializados, al considerar que la prevención y la detección temprana constituyen herramientas fundamentales para evitar complicaciones mayores y preservar la salud visual a largo plazo.

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De acuerdo con lo señalado por las autoridades organizadoras, la identificación oportuna de problemas visuales contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas, además de favorecer el desempeño académico en menores y fortalecer la productividad en el ámbito laboral.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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