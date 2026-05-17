Llevarán servicios de salud visual a familias de Cuatro Ciénegas, Coahuila
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La jornada busca acercar servicios médicos especializados a la población
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el propósito de acercar servicios médicos especializados a la población y fortalecer las acciones preventivas en materia de salud, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas anunció la realización de una Brigada de Atención Oftalmológica dirigida a toda la ciudadanía.
La jornada se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo en las instalaciones del Auditorio Municipal, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, periodo durante el cual se ofrecerán revisiones visuales gratuitas a las personas interesadas.
Las autoridades municipales informaron que esta brigada está orientada a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, con la finalidad de facilitar diagnósticos oportunos y detectar posibles padecimientos relacionados con la salud visual, sin que el aspecto económico represente un obstáculo para acceder a la atención.
Asimismo, se destacó que este tipo de acciones resultan de gran relevancia para sectores de la población que no cuentan con acceso inmediato a servicios oftalmológicos especializados, al considerar que la prevención y la detección temprana constituyen herramientas fundamentales para evitar complicaciones mayores y preservar la salud visual a largo plazo.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades organizadoras, la identificación oportuna de problemas visuales contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas, además de favorecer el desempeño académico en menores y fortalecer la productividad en el ámbito laboral.