Llevarán servicios de salud visual a familias de Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el propósito de acercar servicios médicos especializados a la población y fortalecer las acciones preventivas en materia de salud, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas anunció la realización de una Brigada de Atención Oftalmológica dirigida a toda la ciudadanía.

La jornada se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo en las instalaciones del Auditorio Municipal, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, periodo durante el cual se ofrecerán revisiones visuales gratuitas a las personas interesadas.