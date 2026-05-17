Ramos Arizpe emite recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el incremento de las temperaturas registrado en la región, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Salud Municipal, emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población, con el propósito de disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales durante la presente temporada de calor. La dependencia informó que las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, por lo que resulta indispensable reforzar las medidas de higiene tanto en los hogares como al momento de consumir alimentos en establecimientos o puestos de la vía pública.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria destacan el lavado frecuente de manos antes de preparar alimentos y después de acudir al baño, así como el adecuado lavado y desinfección de frutas y verduras previo a su consumo. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantener los alimentos bajo refrigeración, evitar ingerir productos que hayan permanecido durante periodos prolongados a temperatura ambiente y verificar que carnes, pescados y mariscos se encuentren debidamente cocidos. La Dirección de Salud Municipal recomendó además consumir exclusivamente agua potable, hervida o embotellada, además de evitar el uso de hielo de procedencia desconocida, particularmente durante reuniones y actividades realizadas al aire libre.

De igual manera, se hizo un llamado a prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores, sectores considerados más vulnerables ante posibles complicaciones derivadas de cuadros de diarrea, vómito y deshidratación. Finalmente, las autoridades municipales reiteraron la importancia de acudir de manera oportuna a valoración médica en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor abdominal intenso, diarrea persistente o signos de deshidratación, evitando en todo momento la automedicación.

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