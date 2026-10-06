Luis Fernando Salazar renunciaría a nacionalidad española si busca la gubernatura de Coahuila

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    Luis Fernando Salazar renunciaría a nacionalidad española si busca la gubernatura de Coahuila
    El senador Luis Fernando Salazar Fernández durante su intervención en el Senado, donde votó a favor de la reforma de nacionalidad única. CORTESÍA

El senador celebró la reforma de nacionalidad única, que aplica a Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX

El senador Luis Fernando Salazar Fernández aseguró que, de contender por la gubernatura de Coahuila, renunciaría a su nacionalidad española. El legislador celebró la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de nacionalidad única y sostuvo que la medida fortalece el principio de lealtad jurídica con México.

La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una adicional, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

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Salazar Fernández, quien ha reconocido públicamente que posee las nacionalidades mexicana y española, señaló que la nueva disposición no representa para él un impedimento. “A mí no me viola ningún derecho. Yo, siendo mexicano y teniendo la nacionalidad española, si tengo el honor de ser candidato a gobernador, renunciaría a la nacionalidad española, porque es una relación de exclusividad la que se debe tener con el Gobierno mexicano”, expresó.

Durante la discusión de la reforma en el Senado, el legislador lagunero sostuvo que responsabilidades como la Presidencia o los gobiernos estatales requieren una relación jurídica exclusiva con México, debido a las decisiones que deben tomarse en seguridad, soberanía y conducción del Estado. “Tiene que haber un compromiso exclusivo con una sola bandera, en este caso la bandera mexicana”, señaló.

Salazar Fernández explicó que decidió hacer pública su situación desde la tribuna del Senado para evitar futuras especulaciones en torno a una eventual aspiración política en Coahuila y dejar constancia de que votó a favor de la reforma, aun cuando sus disposiciones podrían aplicarle directamente.

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Recordó que nació en Torreón y afirmó que su vínculo personal y político se encuentra en México. Explicó que obtuvo la nacionalidad española hace aproximadamente 15 años por ascendencia materna, pero sostuvo que, llegado el momento de elegir, daría prioridad a la posibilidad de contender por la gubernatura de Coahuila.

El legislador consideró que la modificación constitucional brinda certeza jurídica respecto a los requisitos de elegibilidad y que no tendría por qué generarse una controversia para quien cumpla oportunamente con la renuncia a una ciudadanía extranjera. De acuerdo con el contenido aprobado, el Congreso de la Unión deberá efectuar las adecuaciones legales correspondientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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