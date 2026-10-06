Luis Fernando Salazar renunciaría a nacionalidad española si busca la gubernatura de Coahuila

El senador Luis Fernando Salazar Fernández aseguró que, de contender por la gubernatura de Coahuila, renunciaría a su nacionalidad española. El legislador celebró la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de nacionalidad única y sostuvo que la medida fortalece el principio de lealtad jurídica con México. La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una adicional, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Salazar Fernández, quien ha reconocido públicamente que posee las nacionalidades mexicana y española, señaló que la nueva disposición no representa para él un impedimento. “A mí no me viola ningún derecho. Yo, siendo mexicano y teniendo la nacionalidad española, si tengo el honor de ser candidato a gobernador, renunciaría a la nacionalidad española, porque es una relación de exclusividad la que se debe tener con el Gobierno mexicano”, expresó. Durante la discusión de la reforma en el Senado, el legislador lagunero sostuvo que responsabilidades como la Presidencia o los gobiernos estatales requieren una relación jurídica exclusiva con México, debido a las decisiones que deben tomarse en seguridad, soberanía y conducción del Estado. “Tiene que haber un compromiso exclusivo con una sola bandera, en este caso la bandera mexicana”, señaló. Salazar Fernández explicó que decidió hacer pública su situación desde la tribuna del Senado para evitar futuras especulaciones en torno a una eventual aspiración política en Coahuila y dejar constancia de que votó a favor de la reforma, aun cuando sus disposiciones podrían aplicarle directamente.

Recordó que nació en Torreón y afirmó que su vínculo personal y político se encuentra en México. Explicó que obtuvo la nacionalidad española hace aproximadamente 15 años por ascendencia materna, pero sostuvo que, llegado el momento de elegir, daría prioridad a la posibilidad de contender por la gubernatura de Coahuila. El legislador consideró que la modificación constitucional brinda certeza jurídica respecto a los requisitos de elegibilidad y que no tendría por qué generarse una controversia para quien cumpla oportunamente con la renuncia a una ciudadanía extranjera. De acuerdo con el contenido aprobado, el Congreso de la Unión deberá efectuar las adecuaciones legales correspondientes.