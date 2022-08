Madres sacan a hijos de kínder de Ramos Arizpe por caso de abuso contra alumno

En el kínder “Andrés S. Viesca”, de Ramos Arizpe, donde se dio a conocer un presunto abuso sexual contra un alumno, al menos cinco padres de familia solicitaron la baja de sus hijos por temor a que puedan ser víctimas de una situación similar.

En entrevista para VANGUARDIA, la señora Fabiola, madre de una exalumna de este Jardín de Niños, determinó dar de baja a su hija de cinco años ante el hermetismo de la directora del plantel respecto al caso y las distintas versiones que surgieron, luego de que se le vinculara a proceso a Neftalí “N”, exconserje de esta institución, señalado por presunto abuso sexual en contra de un menos de 5 años.

Publicidad

“No soy la única, otras dos mamás cambiaron de kínder a sus niños por lo mismo, por lo que pasó con el conserje. La directora nos aseguró que esa persona no iba a regresar, pero dijo que por la investigación ella no podía hablar, ni decirnos nada, ¿Con qué confianza vamos a dejar ahí a los niños?, sin saber si hay más víctimas, o con el miedo de exponer a nuestros hijos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a conserje por abuso sexual

Otra madre de familia que prefiere el anonimato, señaló que la decisión de dar de baja a su hijo esta semana se dio luego de que los dichos y suposiciones tras lo sucedido cobraran mayor fuerza entre las madres de familia.

Publicidad

“En su momento no nos dijeron mucho en la junta y eso a uno como papá no lo deja tranquilo, luego se empezó a comentar que había otro niño, pero nadie nos ha dicho nada, así que mejor ya no lo llevé y decidí cambiarlo de escuela”, señaló la quejosa.

Y NO HAY LUGARES EN OTROS JARDINES DE NIÑOS

Sin embargo, ambas madres de familia se encontraron con que los trámites para hacer efectiva la baja no serían sencillos, y aunque no tuvieron inconveniente al acudir a la Secretaría de Educación y solicitar el cambio a otro plantel, el problema surgió al llevar a sus hijos a las otras escuelas en donde no los han querido recibir.

Publicidad

“Nos hemos pasado dos días esperando que hagan efectiva la baja y después en la fila para que los inscriban, pero la directora del nuevo jardín dice que no hay lugar; no es posible que tengan tan mala coordinación. Tengo que regresar hasta la próxima semana para ver qué me resuelven”, apuntó.

En dicha institución educativa, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), se encuentra realizando investigaciones para identificar a otras posibles víctimas de abuso; sin embargo, hasta ahora no se ha mencionado algún otro señalamiento contra el conserje.

El pasado 23 de agosto, una jueza de control desarrolló la audiencia de vinculación a proceso contra Neftalí “N”, luego de que una madre de familia lo acusó por abuso sexual en el kínder Andrés S. Viesca de Ramos Arizpe, mientras desarrollaba sus actividades como conserje del plantel.

Publicidad