Mantiene Ramos Arizpe recompensas de 5 mil pesos contra ‘cochinones’

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció que sigue vigente el programa de recompensas para ciudadanos que ayuden a identificar a personas tirando basura en la periferia o colonias del municipio. El objetivo es frenar la reincidencia en zonas que son limpiadas constantemente por el Ayuntamiento.

“Si nos dan un video o una fotografía real de cómo lo están haciendo, de la camioneta con las placas, se les da una recompensa de 5 mil pesos e inmediatamente se le finca una multa”, detalló el edil sobre la mecánica de denuncia.

Las sanciones económicas para quienes sean sorprendidos contaminando la vía pública son considerables, buscando desincentivar esta práctica. El Alcalde explicó que la multa “puede ser desde los 10 mil y hasta los 25 mil pesos, según lo que estén tirando”.

Gutiérrez Merino lamentó que, a pesar de los esfuerzos diarios de limpieza, algunos ciudadanos sigan ensuciando sus propios entornos. “A la semana estamos limpiando otra vez en muchas colonias; ayer supervisaba obras y un señor salió de su casa y dejó una bolsa con basura”, relató.

Para hacer efectiva la recompensa y la sanción, es indispensable que la evidencia sea clara y permita la identificación plena del infractor. “Me han llegado muchas fotografías donde no se le distingue porque trae una cachucha o está muy lejos”, dijo el Mandatario municipal.

Finalmente, recordó que la administración utiliza la tecnología de vigilancia para dar seguimiento a los responsables. “Con las placas ya podemos investigar una razón más cierta y podemos encontrar dónde viven para hacerlo”, concluyó Gutiérrez Merino.