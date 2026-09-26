Mantienen en prisión preventiva a William ‘N’ tras agresión con bate en Piedras Negras

El imputado permanecerá en el Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras durante el desarrollo del proceso penal. A solicitud del Ministerio Público, se estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de casi siete horas de audiencia, William “N” fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida, por la agresión contra Feliciano Sánchez Vázquez, de 41 años. El juez de la causa también determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La audiencia estaba programada para iniciar a las 09:00 horas, pero comenzó aproximadamente una hora después y concluyó alrededor de las 16:45 horas, con dos recesos durante su desarrollo: uno de casi dos horas y otro de aproximadamente 20 minutos.

Durante la audiencia, la defensa de William intentó desestimar algunos de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. Entre ellos se encontraba la entrevista realizada a la pareja del imputado, quien señaló ante el abogado defensor que habría firmado bajo intimidación una declaración que, según su versión, no realizó.

La defensa también cuestionó dos videos proporcionados por vecinos de la colonia Doña Irma, donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con sus argumentos, un perito habría señalado que las imágenes no eran concluyentes para determinar que la persona que aparece en ellas fuera su representado.

Asimismo, se informó al juez sobre un juicio de amparo admitido por el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual se obtuvo una suspensión provisional relacionada con la orden de aprehensión y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, la defensa señaló que el amparo fue presentado y admitido el 24 de septiembre, mientras que la orden de aprehensión había sido cumplimentada el 19 de septiembre y la medida cautelar determinada el 20 de septiembre, durante la audiencia inicial.

William fue detenido el 19 de septiembre mediante una orden de aprehensión por el delito de lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida, en agravio de Feliciano Sánchez Vázquez, quien permanecía hospitalizado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez.

La víctima falleció durante la madrugada del viernes 26 de septiembre, después de permanecer 10 días hospitalizada. Con ello, la situación jurídica del imputado podría ser materia de una nueva determinación por parte de las autoridades, de acuerdo con la evolución del proceso.