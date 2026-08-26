Salud mental y justicia, entre las demandas de colectivos a Fiscalía de las Mujeres en Coahuila

La organización civil Colectivo Serymar reportó que ha sostenido una reunión con Katy Salinas, titular de la Fiscalía de las Mujeres en Coahuila. La activista Sandra Soto indicó que entre los primeros avances está la atención a la salud mental y a las necesidades de hijos de mujeres víctimas de feminicidio. Dado que las reuniones continuarán para afinar detalles, no se dieron a conocer cifras. No obstante, Sandra Soto indicó que las demandas prioritarias son salud, educación y procuración de justicia.

Indicó que, “tras jornadas consecutivas de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos, la agrupación comenzó a ver resultados tangibles para sus integrantes”. El colectivo reportó avances en el bienestar integral de sus miembros. “Varias de las integrantes ya se encuentran bajo tratamientos especializados de psicología, tanatología y psiquiatría”, dijo. A la par de estos tratamientos, el apoyo se ha extendido al ámbito académico. Según lo informado, algunas de las mujeres y familias pertenecientes a la organización civil recibieron becas escolares y artículos de estudio para apoyar su desempeño y desarrollo en las aulas. REACTIVAN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN La activista Sandra Soto confirmó que se desahogaron peritajes legales que se encontraban detenidos o pendientes, lo que ha permitido, según explicó, reactivar el curso de diversas carpetas de investigación.

A pesar de que los procesos legales continúan vigentes y ninguno de los expedientes ha concluido formalmente, Soto destacó la importancia de que los casos estén transitando por la vía institucional. “Para el colectivo, que los asuntos se estén destrabando de manera favorable es muestra de que el trabajo coordinado y el seguimiento constante rinden frutos, pese a las complejidades del sistema”, comentó. El Colectivo Serymar mantiene una postura de vigilancia, pues aún existen solicitudes pendientes de respuesta formal. “Confiamos en que todas nuestras solicitudes sean resueltas de fondo y a la brevedad, y que esta vez sí sean soluciones reales y que no se trate de una simulación más, como lamentablemente nos ha ocurrido con muchas otras autoridades”, enfatizó Soto.