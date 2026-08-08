Más de 6 mil niños no entrarían a primero de preescolar en Coahuila el próximo ciclo

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    Más de 6 mil niños no entrarían a primero de preescolar en Coahuila el próximo ciclo
    Alrededor de 6 mil 462 menores aún no aparecen registrados en las preinscripciones para escuelas públicas, aunque podrían incorporarse posteriormente. CORTESÍA
Katya González
por Katya González

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La cifra representa una reducción de aproximadamente 80 por ciento respecto al ciclo 2025-2026, cuando la diferencia entre la población en edad de ingreso según el registro civil y la matrícula primer grado de preescolar fue de alrededor de 32 mil niños

Aunque la Secretaría de Educación de Coahuila reportó un cumplimiento del 98 por ciento en el proceso de preinscripciones para primer grado de preescolar, las proyecciones indican que todavía hay alrededor de 6 mil 462 niñas y niños que no cursarían este grado.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la dependencia estima una demanda potencial de 40 mil 431 menores, con base en información del Registro Civil correspondiente a los nacimientos registrados a partir de 2020.

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De acuerdo con el comportamiento observado desde el ciclo escolar 2017-2018, alrededor del 84 por ciento de los alumnos de primer grado de preescolar asiste a escuelas públicas y el 16 por ciento a instituciones privadas. Bajo esa proporción, se estima que 33 mil 962 menores ingresarían al sistema público y 6 mil 469 al privado.

Durante el proceso de preinscripciones, la Secretaría de Educación fijó una meta de 28 mil alumnos para primer grado de preescolar y registró 27 mil 500 solicitudes, equivalente al 98 por ciento de ese objetivo.

Sin embargo, al comparar esa cifra con la demanda potencial estimada para las escuelas públicas, aún habría 6 mil 462 menores que no fueron registrados durante el periodo ordinario de preinscripciones, aunque parte de ellos podría incorporarse posteriormente en el mes de septiembre, una vez que inicien las clases.

Aun así, la diferencia representa una reducción de aproximadamente 80 por ciento respecto al ciclo escolar anterior en el número de menores que no aparecieron en la matrícula de primer grado de preescolar. Durante el ciclo 2025-2026, la brecha entre la población estimada y los alumnos inscritos fue de 32 mil 483 niños. De acuerdo con los datos del Registro Civil, se tenía una población de 48 mil 985 menores en edad de cursar este nivel, mientras que la matrícula registrada fue de 16 mil 502 alumnos.

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Cabe aclarar que estas cifras corresponden a estimaciones elaboradas a partir de los nacimientos registrados en Coahuila; sin embargo, no representan necesariamente la totalidad de los menores que ingresarán al sistema educativo estatal, debido a la movilidad de la población. Existen familias que cambian de residencia hacia otras entidades y también personas que llegan a vivir a Coahuila, por lo que la matrícula final puede presentar variaciones respecto a las proyecciones iniciales.

La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz, explicó que se trata de un fenómeno que se observa en todo el país debido a diversos factores. Entre estos se ha identificado que muchos padres de familia aún muestran reservas para enviar a sus hijos de tres años a la escuela, debido a las necesidades de atención propias de esa edad.

La funcionaria añadió que el problema no se presenta en segundo y tercer grado de preescolar, donde la demanda se mantiene estable.

También explicó que actualmente el ingreso a primer grado está sujeto a una disposición federal que establece que los menores deben cumplir tres años al 31 de diciembre del ciclo escolar. Anteriormente el requisito era cumplir esa edad al 31 de julio, lo que permitía incorporar a un mayor número de niñas y niños desde el inicio del ciclo escolar.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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