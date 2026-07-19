Más de 8 mil mujeres en Coahuila avanzan en sus estudios con programa estatal

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    Más de 8 mil mujeres en Coahuila avanzan en sus estudios con programa estatal
    Más de 3 mil 750 mujeres en Coahuila han concluido la preparatoria mediante “Mujeres echadas pa’delante”. CORTESÍA

Gracias al apoyo de ‘Mujeres echadas pa’delante’, más de 3 mil 750 estudiantes concluyeron su preparatoria y más de 4 mil 300 cursan 13 carreras profesionales en diferentes universitarias coahuilenses

Más de 3 mil 750 mujeres en Coahuila han concluido la preparatoria durante los primeros tres años de la actual administración estatal mediante el programa “Mujeres echadas pa’delante”, una estrategia del Gobierno estatal que también ha permitido que más de 4 mil 300 coahuilenses inicien o continúen una carrera profesional.

Las beneficiarias de preparatoria recibieron becas para cursar sus estudios, acompañamiento académico y psicológico gratuito, además de servicios de vinculación profesional y laboral.

$!Más de 8 mil mujeres en Coahuila avanzan en sus estudios con programa estatal

En marzo de 2026 se abrió una nueva convocatoria de becas universitarias para mujeres de los 38 municipios de Coahuila. Como resultado, 528 alumnas se incorporaron a una carrera profesional.

Con estas acciones, “Mujeres echadas pa’delante” suma actualmente más de cuatro mil 300 estudiantes universitarias que han podido iniciar, retomar o continuar su formación profesional.

De ese total, 31 mujeres cursan una carrera desde los centros de reinserción social femeniles de Piedras Negras, Saltillo y San Pedro de las Colonias.

El programa busca que la falta de recursos, la interrupción de los estudios o las condiciones personales y familiares no sean un obstáculo definitivo para que las mujeres concluyan su preparación académica y accedan a mejores oportunidades laborales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/concluyen-preparatoria-270-mujeres-en-ramos-arizpe-entregan-65-becas-universitarias-AJ22180707

El programa es resultado del trabajo coordinado entre la Oficina Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres y la iniciativa privada, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas, personales y económicas de las mujeres del estado.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que la estrategia abre oportunidades a mujeres que desean retomar sus estudios, concluir su formación académica y mejorar sus condiciones de vida.

“Cuando una mujer estudia, no solo cambia su historia: cambia la de su familia, la de su comunidad y la de todo nuestro estado”, expresó Rodríguez López.

$!Alumnas de distintos municipios de Coahuila recibieron sus certificados de preparatoria este año.
Alumnas de distintos municipios de Coahuila recibieron sus certificados de preparatoria este año. CORTESÍA

Para el ciclo escolar 2025-2026 se inscribieron 984 mujeres al programa de preparatoria, procedentes de Acuña, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Parras, Ramos Arizpe, San Buenaventura y San Pedro. Parte de las alumnas recibió esta semana su certificado de bachillerato.

Actualmente, otras mil 561 mujeres cursan la preparatoria abierta con apoyo del programa. De ellas, 28 estudian desde tres centros de reinserción social, como parte de las acciones orientadas a acercar oportunidades educativas a mujeres privadas de la libertad.

La estrategia también contempla el acceso a educación superior mediante una oferta de 13 carreras, integrada por nueve licenciaturas y cuatro ingenierías.

En marzo de 2026 se abrió una nueva convocatoria de becas universitarias para mujeres de los 38 municipios de Coahuila. Como resultado, 528 alumnas se incorporaron a una carrera profesional.

Con estas acciones, “Mujeres echadas pa’delante” suma actualmente más de 4 mil 300 estudiantes universitarias que han podido iniciar, retomar o continuar su formación profesional.

De ese total, 31 mujeres cursan una carrera desde los centros de reinserción social femeniles de Piedras Negras, Saltillo y San Pedro de las Colonias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsan-educacion-femenina-con-programa-gratuito-en-ramos-arizpe-OE20426549

El programa busca que la falta de recursos, la interrupción de los estudios o las condiciones personales y familiares no sean un obstáculo definitivo para que las mujeres concluyan su preparación académica y accedan a mejores oportunidades laborales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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