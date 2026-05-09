Más de 90 organizaciones rechazan extracción de gas en Coahuila y noreste el de México

Más de 90 organizaciones civiles, colectivos y agrupaciones ambientalistas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronunciaron contra la expansión de métodos de extracción de gas que utilizan grandes cantidades de agua y químicos, al advertir riesgos para la salud, el medio ambiente y el abastecimiento hídrico en la región noreste del país. A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones señalaron que esta práctica representa una amenaza para el agua, el aire, el suelo y la salud pública, especialmente en estados que enfrentan estrés hídrico recurrente.

El posicionamiento surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la creación de un comité científico para discutir modelos de extracción “sustentable”, propuesta que las organizaciones rechazaron al asegurar que no existe evidencia internacional que respalde esa posibilidad. En el documento, los colectivos sostienen que este tipo de extracción consume enormes volúmenes de agua, genera residuos peligrosos y puede provocar contaminación en fuentes de agua y afectaciones a la salud de las comunidades cercanas. También cuestionaron que esta industria represente soberanía energética o desarrollo económico duradero, al considerar que las ganancias se concentran en empresas privadas mientras las comunidades absorben los costos ambientales y sociales. Las organizaciones señalaron además que en regiones de Estados Unidos donde estas técnicas se aplican de manera intensiva se han documentado incrementos en el consumo de agua por pozo, presencia de contaminantes y riesgos laborales para trabajadores del sector.

De acuerdo con el pronunciamiento, en México cada pozo puede requerir entre 8 y 80 millones de litros de agua, parte de la cual regresa mezclada con sales, metales y compuestos tóxicos que deben manejarse como residuos peligrosos. Las agrupaciones demandaron prohibir estas prácticas en el país, garantizar el derecho de las comunidades a la información y consulta, así como priorizar la protección del agua y los ecosistemas frente a intereses extractivos. Entre las organizaciones firmantes aparecen colectivos de Saltillo, Monterrey, La Laguna y Tamaulipas, además de agrupaciones ambientales, académicas y de defensa del agua. Algunos de los nombres que aparecen en el comunicado son: Amigos del Río San Rodrigo A.C., Colectivo Sí a la Vida, Cine Pirata Saltillo, Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna, Custodios del Arroyo San Miguel, Greenpeace México A.C., Rancho Ecológico El Chuzo, Verde Olivo Monterrey y Frontera con Justicia A.C.

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