Más de mil jinetes mantienen viva la tradición en la Cabalgata de Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La edición 38 de la tradicional Cabalgata de Cuatro Ciénegas reunió a más de mil cabalgantes provenientes del Pueblo Mágico y de distintas regiones de Coahuila, consolidándose como uno de los eventos con mayor convocatoria dentro de la Feria de la Uva 2026 y reafirmando su importancia como una de las expresiones ecuestres más representativas del estado.

Desde temprana hora, contingentes de jinetes recorrieron caminos y calles del Pueblo Mágico en un ambiente de convivencia familiar, tradición y orgullo por las costumbres que durante casi cuatro décadas han distinguido a esta celebración. La cabalgata forma parte de la programación inicial de la Feria de la Uva, considerada uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la Región Centro-Desierto.