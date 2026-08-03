Más de mil jinetes mantienen viva la tradición en la Cabalgata de Cuatro Ciénegas, Coahuila
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La participación superó las previsiones y confirmó el crecimiento de uno de los eventos más representativos del calendario regional
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La edición 38 de la tradicional Cabalgata de Cuatro Ciénegas reunió a más de mil cabalgantes provenientes del Pueblo Mágico y de distintas regiones de Coahuila, consolidándose como uno de los eventos con mayor convocatoria dentro de la Feria de la Uva 2026 y reafirmando su importancia como una de las expresiones ecuestres más representativas del estado.
Desde temprana hora, contingentes de jinetes recorrieron caminos y calles del Pueblo Mágico en un ambiente de convivencia familiar, tradición y orgullo por las costumbres que durante casi cuatro décadas han distinguido a esta celebración. La cabalgata forma parte de la programación inicial de la Feria de la Uva, considerada uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la Región Centro-Desierto.
La respuesta de los participantes superó las expectativas iniciales, ya que semanas antes los organizadores estimaban la asistencia de alrededor de 800 cabalgantes; sin embargo, la cifra final rebasó el millar, confirmando el crecimiento que ha tenido este encuentro ecuestre y el interés que despierta entre agrupaciones de diferentes municipios.
Además del recorrido a caballo, la actividad generó una importante afluencia de visitantes que acudieron para presenciar el paso del contingente, fortaleciendo el movimiento comercial y turístico durante los festejos de la Feria de la Uva, cuya programación continuará con actividades artísticas, culturales, gastronómicas y recreativas.
La cabalgata es considerada uno de los eventos emblemáticos de Cuatro Ciénegas por preservar una tradición ligada a la identidad ganadera y rural del municipio. Año con año reúne a familias completas y asociaciones de cabalgantes, convirtiéndose en un espacio de convivencia intergeneracional que fortalece las raíces de una comunidad reconocida por su riqueza histórica, natural y cultural.