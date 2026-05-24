Más del 80% de coahuilenses observa calles en mal estado y reparación tardía de baches

Los resultados indicaron que solo el 17.5 por ciento de las personas encuestadas refirieron encontrarlas “en buen estado”. Este porcentaje incrementó ligeramente respecto al 2023 cuando fue de 17.2 por ciento.

Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Más del 80 por ciento de personas en Coahuila observaron sus calles en mal estado, mientras que el porcentaje de personas que atestiguaron la reparación inmediata de baches y coladeras en Coahuila disminuyó ligeramente en 2025.

Además, los datos mostraron que a finales del 2025, el 15.7 por ciento de la ciudadanía percibió la atención inmediata a los baches y coladeras, porcentaje menor a la misma encuesta del 2023 -anterior disponible- cuando fue de 16.1 por ciento.

Respecto a otros cuestionamientos sobre la infraestructura de las ciudades, el INEGI encontró que el 17.5 por ciento de las personas encuestadas calificó “en buen estado” sus calles, porcentaje que fue prácticamente idéntico en 2023.

El INEGI también registró que mejoró la percepción de los coahuilenses respecto a la semaforización y señalización de las vialidades.

Durante el 2025, el 82.7 por ciento encontró “semáforos funcionales”, mientras que en 2023 el porcentaje fue de 80.7 por ciento. Encontrar “señalamientos claros” pasó de 66.7 a 69 por ciento.

En todos los rubros mencionados, la percepción coahuilense fue mejor que a nivel nacional. En general, en Coahuila el 35.9 por ciento de la ciudadanía se mostró satisfecha con el servicio de calles y avenidas, mientras que a nivel nacional ese porcentaje se ubicó en 23.7.

De acuerdo a reportes oficiales, en Saltillo se repararon 61 mil baches en todo el 2025, año en que se realizó la medición del INEGI. Para ello se invirtieron 35.5 millones de pesos.

LUMINARIAS PÚBLICAS, BIEN CALIFICADAS

La encuesta también midió otros servicios públicos en vialidades como el alumbrado, donde el 65.7 por ciento de los coahuienses consideraron que tiene una iluminación adecuada, por encima del 52.7 por ciento a nivel nacional.

Respecto a la atención inmediata de las luminarias, el 47.4 por ciento consideró que sucede así en Coahuila, porcentaje mayor al 43.8 por ciento registrado en 2023.

En general, la satisfacción con el alumbrado público en Coahuila incrementó de 51.2 a 54 por ciento.