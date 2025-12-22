Más tortillerías de Coahuila se suman al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla
El acuerdo es una iniciativa del Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla
La Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Coahuila continúa fortaleciendo la adhesión de establecimientos al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el objetivo de garantizar precios justos y beneficiar a productores, industriales y consumidores.
En esta ocasión, se entregaron los distintivos y cartas de adhesión a las tortillerías Rocío y Castillo, ubicadas en la Congregación de San Carlos, en el municipio de Jiménez.
Con esta incorporación, ambas tortillerías se suman a la estrategia impulsada por el Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla, uno de los alimentos básicos de mayor consumo en el país. El acuerdo promueve la colaboración directa entre productores de maíz, la industria harinera y los establecimientos de elaboración, reduciendo intermediarios y costos en la cadena de producción y distribución.
El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla busca, entre sus principales objetivos, garantizar un precio justo para las familias mexicanas, al tiempo que fortalece la cadena productiva desde el campo hasta la mesa. Para ello, se fomenta una relación más directa entre los productores y las tortillerías, lo que permite disminuir costos y asegurar un pago justo a quienes se dedican al cultivo del maíz.
Al adherirse a este esquema, las tortillerías obtienen beneficios como el acceso a maíz y harina a precios más competitivos, así como opciones de financiamiento, capacitación y acompañamiento institucional. A cambio, los establecimientos se comprometen a ofrecer el producto a precios accesibles para el consumidor, bajo esquemas de verificación y supervisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Asimismo, el acuerdo contempla la promoción de la transparencia y la calidad del producto, al garantizar que la tortilla cumpla con los estándares de higiene y calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, lo que brinda mayor confianza a las y los consumidores.
Con estas acciones, la representación de Agricultura en Coahuila refrenda su compromiso de apoyar a los actores de la cadena maíz-tortilla, impulsar el desarrollo del sector agroalimentario y contribuir al bienestar de las familias, asegurando el acceso a un alimento básico a un precio justo y con calidad certificada.