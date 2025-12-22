Más tortillerías de Coahuila se suman al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla

La Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Coahuila continúa fortaleciendo la adhesión de establecimientos al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el objetivo de garantizar precios justos y beneficiar a productores, industriales y consumidores.

En esta ocasión, se entregaron los distintivos y cartas de adhesión a las tortillerías Rocío y Castillo, ubicadas en la Congregación de San Carlos, en el municipio de Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS llama a la moderación con las cenas para evitar riesgos a la salud en fiestas navideñas

Con esta incorporación, ambas tortillerías se suman a la estrategia impulsada por el Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla, uno de los alimentos básicos de mayor consumo en el país. El acuerdo promueve la colaboración directa entre productores de maíz, la industria harinera y los establecimientos de elaboración, reduciendo intermediarios y costos en la cadena de producción y distribución.