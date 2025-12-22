Más tortillerías de Coahuila se suman al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla

Coahuila
/ 22 diciembre 2025
    Más tortillerías de Coahuila se suman al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla
    La tortillería se ubica en la Congregación de San Carlos. FOTO: CORTESÍA

El acuerdo es una iniciativa del Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla

La Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Coahuila continúa fortaleciendo la adhesión de establecimientos al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el objetivo de garantizar precios justos y beneficiar a productores, industriales y consumidores.

En esta ocasión, se entregaron los distintivos y cartas de adhesión a las tortillerías Rocío y Castillo, ubicadas en la Congregación de San Carlos, en el municipio de Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS llama a la moderación con las cenas para evitar riesgos a la salud en fiestas navideñas

Con esta incorporación, ambas tortillerías se suman a la estrategia impulsada por el Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla, uno de los alimentos básicos de mayor consumo en el país. El acuerdo promueve la colaboración directa entre productores de maíz, la industria harinera y los establecimientos de elaboración, reduciendo intermediarios y costos en la cadena de producción y distribución.

$!El esquema reduce intermediarios para disminuir costos y ofrecer precios justos.
El esquema reduce intermediarios para disminuir costos y ofrecer precios justos. FOTO: CORTESÍA

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla busca, entre sus principales objetivos, garantizar un precio justo para las familias mexicanas, al tiempo que fortalece la cadena productiva desde el campo hasta la mesa. Para ello, se fomenta una relación más directa entre los productores y las tortillerías, lo que permite disminuir costos y asegurar un pago justo a quienes se dedican al cultivo del maíz.

Al adherirse a este esquema, las tortillerías obtienen beneficios como el acceso a maíz y harina a precios más competitivos, así como opciones de financiamiento, capacitación y acompañamiento institucional. A cambio, los establecimientos se comprometen a ofrecer el producto a precios accesibles para el consumidor, bajo esquemas de verificación y supervisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan 100 albergues en Coahuila ante temporada invernal

Asimismo, el acuerdo contempla la promoción de la transparencia y la calidad del producto, al garantizar que la tortilla cumpla con los estándares de higiene y calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, lo que brinda mayor confianza a las y los consumidores.

Con estas acciones, la representación de Agricultura en Coahuila refrenda su compromiso de apoyar a los actores de la cadena maíz-tortilla, impulsar el desarrollo del sector agroalimentario y contribuir al bienestar de las familias, asegurando el acceso a un alimento básico a un precio justo y con calidad certificada.

Temas


Alimentos

Localizaciones


Coahuila
Jiménez

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma