Ramos Arizpe: Presentan a vecinos proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación para Adicciones

En un encuentro directo con vecinos de la colonia Escorial, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó el proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación para Adicciones, una obra que brindará atención médica, psicológica, acompañamiento profesional y capacitación a más de 80 personas que decidan, de manera voluntaria, iniciar un proceso de recuperación.

El proyecto forma parte del paquete de infraestructura “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma”, impulsado con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, y que integra acciones en seguridad, salud, alumbrado, agua potable y mejora de espacios públicos.

Durante la presentación, el alcalde explicó que el centro contempla una primera etapa de 640 metros cuadrados de construcción en dos niveles, donde se incluirán recepción, área audiovisual, clínica con médicos y psiquiatras, dormitorios, cocina, comedor, regaderas, talleres de formación, áreas verdes y una cancha deportiva. Todo ello, señaló, permitirá ofrecer un entorno seguro, funcional y digno para quienes buscan reconstruir su vida.