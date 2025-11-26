Ramos Arizpe: Presentan a vecinos proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación para Adicciones
El centro ofrecerá atención médica, psicológica, acompañamiento profesional y capacitación a más de 80 personas
En un encuentro directo con vecinos de la colonia Escorial, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó el proyecto del nuevo Centro de Rehabilitación para Adicciones, una obra que brindará atención médica, psicológica, acompañamiento profesional y capacitación a más de 80 personas que decidan, de manera voluntaria, iniciar un proceso de recuperación.
El proyecto forma parte del paquete de infraestructura “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma”, impulsado con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, y que integra acciones en seguridad, salud, alumbrado, agua potable y mejora de espacios públicos.
Durante la presentación, el alcalde explicó que el centro contempla una primera etapa de 640 metros cuadrados de construcción en dos niveles, donde se incluirán recepción, área audiovisual, clínica con médicos y psiquiatras, dormitorios, cocina, comedor, regaderas, talleres de formación, áreas verdes y una cancha deportiva. Todo ello, señaló, permitirá ofrecer un entorno seguro, funcional y digno para quienes buscan reconstruir su vida.
Gutiérrez Merino destacó el sentido humano del proyecto y el impacto positivo que tendrá en las familias de Ramos Arizpe.
“Con esto realmente vamos a cambiar y transformar la vida de muchas personas; tenemos que ubicar y convencer a nuestros hijos, amigos o familiares que requieran de este proceso, que formen parte de él. Aquí solamente van a estar por voluntad propia, no vendrán traídos a la fuerza. Queremos que esta sea la semilla que pueda florecer y cambiar la vida de muchas personas”, expresó.
El alcalde añadió que la propuesta surgió tras la gestión de recursos y la identificación de una necesidad real entre familias que buscan alternativas profesionales para la rehabilitación de sus seres queridos. Aunque aclaró que la incidencia no es alta, consideró prioritario ofrecer soluciones anticipadas a quienes necesitan apoyo.
La construcción del Centro de Rehabilitación iniciará a mediados de diciembre y será operado por el Gobierno Municipal a través del DIF Ramos Arizpe. Además, se analiza la posibilidad de coordinar su funcionamiento con especialistas en el tema.
En la reunión con los vecinos acompañaron al alcalde: Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Edgar Rolando Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; y Luis Humberto García Zamarrón, director de Obras Públicas.
También estuvieron presentes María del Carmen Gámez Estrada, regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas; Ernesto Javier García Zertuche, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de la estrategia Mejora Coahuila; y Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas.