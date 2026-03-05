Mercadito de a Peso llegará a Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe

/ 5 marzo 2026
    Mercadito de a Peso llegará a Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe
    La venta de productos se realizará en el cruce de las calles Pinea y Pino Taeda en horario de 10:00 a 13:00 horas. CORTESÍA

Este viernes 6 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, se ofrecerán productos básicos a un peso; asistentes deberán presentar credencial del INE

Con la intención de ofrecer productos básicos a bajo costo, este viernes 6 de marzo se instalará el programa conocido como Mercadito de a Peso en la colonia Parajes de los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe. La jornada está programada para desarrollarse durante la mañana y forma parte de una estrategia coordinada entre autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con la convocatoria dirigida a la población, el punto de atención se ubicará en el cruce de la calle Pinea con Pino Taeda, donde se prevé la instalación del módulo de distribución. El horario de atención será de 10:00 a 13:00 horas, periodo durante el cual se ofrecerán diversos productos de consumo básico a un costo simbólico de un peso por pieza.

Para acceder a los productos, los asistentes deberán presentar su credencial del INE que acredite residencia en Ramos Arizpe. CORTESÍA

El esquema forma parte del programa denominado “Todos Por Más - Mejora”, cuyo objetivo es facilitar el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad para las familias del municipio. Entre los productos que se pondrán a disposición de la ciudadanía se encuentran abarrotes, frutas y verduras.

La dinámica contempla la entrega directa de los productos a los habitantes del municipio, bajo un modelo que busca generar ahorro en el gasto doméstico. Para participar en la jornada, los interesados deberán presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), requisito que permitirá verificar que los beneficiarios residen en Ramos Arizpe.

Los artículos disponibles en el Mercadito de a Peso se entregarán hasta agotar existencias durante la jornada. CORTESÍA

Las autoridades organizadoras señalaron que los artículos disponibles se entregarán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda a la población acudir dentro del horario establecido para poder acceder a los productos.

El Mercadito de a Peso forma parte de las acciones impulsadas a nivel estatal y municipal para apoyar la economía de los hogares en distintos sectores del municipio. A través de este esquema se busca acercar productos básicos directamente a las colonias, con el fin de que las familias puedan adquirirlos a precios accesibles.

Familias de Ramos Arizpe podrán adquirir frutas, verduras y abarrotes por un peso durante la jornada programada para este 6 de marzo. CORTESÍA

La jornada prevista para este viernes representa una nueva edición de este programa itinerante, el cual se desplaza por diferentes puntos del municipio con el objetivo de acercar el apoyo a diversos sectores de la población.

Con esta actividad, los organizadores esperan que los habitantes de Parajes de los Pinos y colonias cercanas puedan acceder a alimentos y productos básicos a bajo costo durante la jornada programada para este viernes por la mañana.

Temas


Canasta Básica
mercados

Localizaciones


Ramos Arizpe

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

