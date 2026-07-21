Mientras huachicol fiscal embarra a Coahuila, investigaciones de robo y tomas clandestinas disminuyen

Mientras que en el panorama delictivo relacionado con el huachicol fiscal, las más recientes investigaciones de las autoridades federales han apuntado hacia operaciones en diversos municipios de Coahuila, delitos como el robo y el transporte ilegal de hidrocarburos han disminuido en el estado. De acuerdo con los últimos registros reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año, en Coahuila se han iniciado un total de 98 carpetas de investigación por delitos estipulados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En días recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado detalles de investigaciones relacionadas con la introducción y comercialización de hidrocarburos en Coahuila, bajo esquemas que infringen el Código Fiscal de la Federación, mejor conocidos como “huachicol fiscal”. La mayoría de estas indagatorias están clasificadas como delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación y, según las comunicaciones oficiales de la FGR, estos casos han sido investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Sin embargo, por otro lado, la incidencia publicada en los informes del SESNSP recopila las investigaciones por actos como la sustracción de hidrocarburos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mejor conocidos como “tomas clandestinas”; el robo de hidrocarburos durante su traslado, así como su almacenamiento o transporte ilegal.

Al tratarse de delitos del fuero federal, estos son investigados por la Fiscalía General de la República, a través de su delegación en Coahuila, con sede en la ciudad de Torreón. De acuerdo con el informe del SESNSP, esta incidencia ha disminuido hasta 33 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la autoridad federal reportó el inicio de 147 carpetas de investigación por delitos relacionados con los hidrocarburos.

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