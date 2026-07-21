Mientras huachicol fiscal embarra a Coahuila, investigaciones de robo y tomas clandestinas disminuyen

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Coahuila
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    Mientras huachicol fiscal embarra a Coahuila, investigaciones de robo y tomas clandestinas disminuyen
    La FGR investiga operaciones relacionadas con la introducción y comercialización ilegal de hidrocarburos bajo esquemas que infringen el Código Fiscal de la Federación. ESPECIAL

La disminución en los delitos tradicionales de hidrocarburos contrasta con las investigaciones recientes por huachicol fiscal en la entidad

Mientras que en el panorama delictivo relacionado con el huachicol fiscal, las más recientes investigaciones de las autoridades federales han apuntado hacia operaciones en diversos municipios de Coahuila, delitos como el robo y el transporte ilegal de hidrocarburos han disminuido en el estado.

De acuerdo con los últimos registros reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año, en Coahuila se han iniciado un total de 98 carpetas de investigación por delitos estipulados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tercera-parte-del-combustible-de-mexico-es-huachicol-segun-eeuu-afirma-ruben-moreira-diputado-por-coahuila-GD22301340

En días recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado detalles de investigaciones relacionadas con la introducción y comercialización de hidrocarburos en Coahuila, bajo esquemas que infringen el Código Fiscal de la Federación, mejor conocidos como “huachicol fiscal”.

La mayoría de estas indagatorias están clasificadas como delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación y, según las comunicaciones oficiales de la FGR, estos casos han sido investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Sin embargo, por otro lado, la incidencia publicada en los informes del SESNSP recopila las investigaciones por actos como la sustracción de hidrocarburos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mejor conocidos como “tomas clandestinas”; el robo de hidrocarburos durante su traslado, así como su almacenamiento o transporte ilegal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/agentes-aduanales-pieza-clave-en-el-trafico-de-huachicol-BD22309282

Al tratarse de delitos del fuero federal, estos son investigados por la Fiscalía General de la República, a través de su delegación en Coahuila, con sede en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con el informe del SESNSP, esta incidencia ha disminuido hasta 33 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la autoridad federal reportó el inicio de 147 carpetas de investigación por delitos relacionados con los hidrocarburos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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