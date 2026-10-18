A sus 80 años, Roberto Cervantes completa el 21K Monclova

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    A sus 80 años, Roberto Cervantes completa el 21K Monclova
    Roberto Cervantes, de 80 años, concluyó el 21K Monclova conforme al reporte de su participación. CORTESÍA

El atleta cuenta con una trayectoria que incluye competencias de velocidad, marcha y promoción del futbol infantil

MONCLOVA, COAH.- A los 80 años, Roberto Cervantes Alcalá completó los 21 kilómetros del Medio Maratón Monclova 2026, de acuerdo con el reporte en medios de comucación de su participación difundido este domingo 18 de octubre. El recorrido suma una nueva meta a una trayectoria vinculada al atletismo, al futbol y a la promoción deportiva.

Su presencia en las competencias tiene antecedentes recientes. En marzo de este año participó en la carrera El Tiempo de Todos, donde cubrió 5 kilómetros en 39 minutos. Para entonces ya había cumplido ocho décadas de vida y mantenía el entrenamiento como parte de su rutina.

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La historia deportiva de Cervantes comenzó en 1966, durante el Servicio Militar. En una entrevista realizada en medios regionales en 2024 recordó que fue seleccionado para participar en juegos estatales, donde compitió en relevos y en una prueba individual de 400 metros con vallas.

Un accidente interrumpió aquella etapa. Después de recuperarse se incorporó al futbol, disciplina en la que también desarrolló labores de organización y promoción. Años más tarde buscó regresar al atletismo mediante las competencias para adultos mayores.

En 2007 participó en pruebas de 100 metros y relevos de 4 por 100. Posteriormente integró equipos que, según relató, conquistaron campeonatos nacionales. Con el paso del tiempo dejó las pruebas de velocidad y se orientó hacia la marcha, sin abandonar la actividad deportiva.

El Medio Maratón Monclova llegó este domingo a su segunda edición. La salida fue programada para las 06:30 horas frente al estadio Kickapoo Lucky Eagle, también establecido como punto de llegada.

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La ruta anunciada incluyó avenida Acereros y los bulevares Francisco I. Madero y Pape, además de otros sectores de la ciudad. La organización contempló estaciones de hidratación y atención a los participantes al concluir el recorrido.

Para Cervantes, esta participación prolonga una historia que comenzó hace seis décadas y que continúa ligada a las pistas y las carreras.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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