Aclara Simas ingreso a AHMSA: atendía drenaje tapado en colonia Braulio Fernández; Monclova

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    Aclara Simas ingreso a AHMSA: atendía drenaje tapado en colonia Braulio Fernández; Monclova
    Trabajadores de Simas atendieron un reporte de drenaje tapado; el organismo señaló que parte de la red cruza por terrenos de AHMSA. CORTESÍA

Extrabajadores que vigilan los accesos se inquietaron al detectar una unidad dentro de la acerera; el organismo explicó que las tuberías que atienden distintos sectores cruzan por la planta

MONCLOVA, COAH.- El ingreso de una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), por la Puerta 4, generó inquietud entre extrabajadores que mantienen vigilancia en los accesos ante posibles saqueos; el organismo explicó que se trató de trabajos de mantenimiento en las líneas de drenaje.

Ricardo Vásquez Falcón, subgerente de Operaciones de Simas, señaló que la unidad ingresó a la planta para atender un reporte de drenaje tapado en la colonia Braulio Fernández, debido a que tuberías que dan servicio a distintos sectores de Monclova cruzan por el interior de AHMSA.

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Detalló que estas líneas atienden principalmente las zonas sur y surponiente de la ciudad y atraviesan de sur a norte las instalaciones de la acerera, por lo que cuando se registra alguna falla el personal debe ingresar para realizar labores de mantenimiento.

“Nos vimos en el día de hoy con un reporte de un drenaje tapado en la colonia Braulio Fernández. Tuvimos que ingresar para darle mantenimiento a la tubería de drenaje y poder que esté funcionando correctamente”, explicó.

El funcionario señaló que las lluvias registradas recientemente generaron una mayor carga de trabajo para el organismo, incluidas afectaciones en las líneas que atraviesan AHMSA.

Vásquez Falcón aclaró que el ingreso de personal y vehículos de Simas a la planta no es una situación nueva, pues en otras ocasiones han tenido que acceder para atender problemas en la red.

“Como en toda la ciudad, nos llaman, hay un drenaje tapado y tenemos que atender”, afirmó.

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Explicó que, debido a que las tuberías atraviesan las instalaciones de la acerera, Simas debe contar con autorización para ingresar y mantiene comunicación con los responsables de seguridad de AHMSA para coordinar los accesos.

“Las tuberías de drenaje, como ya lo comenté, las que cruzan de sur a norte la ciudad, cruzan exactamente por dentro de AHMSA y ese es el motivo por el cual tenemos que ingresar para el mantenimiento”, señaló.

Sobre el procedimiento, agregó: “Para ingresar necesitan una previa autorización. Hay una comunicación buena y hemos aprovechado eso para dar mantenimiento correctamente”.

La explicación de Simas se dio después de que extrabajadores detectaran la camioneta dentro de la planta y manifestaran preocupación por el movimiento de vehículos externos, en medio de las denuncias sobre una presunta extracción de equipo en el Rancho Ecológico Fresnillo.

Los extrabajadores mantienen vigilancia en los accesos de AHMSA ante el temor de posibles saqueos, mientras las operaciones de la acerera permanecen suspendidas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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