Acreedores ‘destraban’ subasta de AHMSA, aval abre camino para venta

Julián Torres Ávalos, representante del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, informó que en una reunión sostenida el miércoles en la Ciudad de México, autoridades federales les informaron que las principales empresas a las que AHMSA les adeuda dinero, ahora sí aceptaron el proceso de subasta.

CIUDAD DE MÉXICO 21-May-2026 .-El principal obstáculo para la subasta de Altos Hornos de México , suspendida en febrero de este año, quedó destrabado con el aval de los dos mayores acreedores de la acerera, Cargill y Afirme.

Es muy importante la participación de Cargill y Afirme, ellos son los acreedores garantizados más importantes, los cuales, en la subasta pasada ellos no estuvieron de acuerdo, informó Torres Ávalos.

“Ayer (miércoles), tuvimos una reunión en la Secretaría del Trabajo con el Secretario del Trabajo, donde nos informa que ellos, Cargill y Afirme, ya están de acuerdo en dar su aval para que la empresa sea vendida en su totalidad, como una unidad productiva”, indicó.

A finales de febrero de este año, el Juzgado Segundo en Materia Mercantil de la Ciudad de México, a cargo de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, declaró desierta la subasta, ya que uno de los requisitos era el aval por escrito de los principales acreedores.

En aquel momento, el único postor era la empresa Fintech Advisory, comandada por el empresario de nacionalidad mexicano-británica, David Martínez, de 68 años. Aunque el proceso se suspendió, la empresa informó su intención de intentar la compra de AHMSA.

Actualmente el Juzgado evalúa retomar el proceso de subasta, donde habría más interesados, reveló Julián Torres Ávalos.

“En la reunión con el Secretario del Trabajo, (Emilio Bañuelos), nos informaron que ellos, Cargill y Afirme, por cuenta propia, contrataron un despacho para que promocione a Altos Hornos en el extranjero, a nivel internacional, y con ello que se pueda garantizar la venta, que haya más compradores o más postores, ese es un paso muy importante, que ellos estén de acuerdo porque era los que estaban atorando la venta, era un obstáculo para la venta”, dijo Torres Ávalos.

En semanas anteriores, representantes de los principales acreedores, Cargill y Afirme, visitaron las instalaciones de Altos Hornos de México, para evaluar los equipos inactivos, los cuales, señalaron, están en buenas condiciones para su venta y posible reinicio de operaciones.