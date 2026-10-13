Adulto mayor pide auxilio por conflicto familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Bernardo Peña Zamora, de 65 años y extrabajador de Altos Hornos de México, pidió apoyo de la Policía Municipal después de denunciar que sus hijos le impidieron ingresar a la vivienda que identifica como suya, en la colonia Praderas, de Monclova, mientras se recupera de una embolia. El conflicto fue reportado este martes en un domicilio de la calle Villa Latina. De acuerdo con su versión, al regresar encontró la puerta asegurada con una cadena desde el interior y, pese a solicitar que le abrieran, no pudo entrar.

Ante esa situación, recurrió a sus hermanos y pidió la intervención de las autoridades. Sus familiares señalaron que el hombre necesita un espacio para descansar y continuar con los cuidados derivados de su condición de salud. La inconformidad también incluye el manejo de su pensión. Sus hermanos sostienen que recibe alrededor de 20 mil pesos mensuales y que sus hijos y su expareja presuntamente administran esos recursos mediante una aplicación bancaria, aunque la tarjeta se encuentra a nombre del pensionado. Según ese relato, Bernardo acudió a consultar el dinero disponible y encontró únicamente mil pesos. La familia cuestionó que no tenga control pleno de sus ingresos, obtenidos después de sus años de trabajo en la industria siderúrgica. El señalamiento económico forma parte de la versión de los familiares que lo acompañan. Estos también refirieron que Bernardo había solicitado una restricción de acercamiento contra sus hijos y expresaron inconformidad por la presunta sustracción de pertenencias del domicilio.

La intervención municipal derivó en el traslado de los dos hijos a las instalaciones de Seguridad Pública, en calidad de presentados, para atender el conflicto. El reporte disponible no establece que exista una resolución sobre el acceso al inmueble o el manejo del dinero. La petición del adulto mayor es recibir apoyo frente al impedimento de acceso que denuncia y a los problemas que expone sobre su pensión, en una etapa en la que, de acuerdo con su familia, requiere cuidados.