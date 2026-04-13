Alinean en Monclova preparación académica con demandas del sector productivo

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Alinean en Monclova preparación académica con demandas del sector productivo
    Autoridades y universidades acordaron impulsar proyectos para fortalecer la formación profesional de jóvenes. CORTESÍA

Se reúne el alcalde Carlos Villarreal con directuvos de instituciones de educación Superior

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de consolidar mayores oportunidades para la juventud monclovense, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión de trabajo con directivos de instituciones de educación Superior y el titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), Iván Terashima, como parte de una estrategia integral orientada al fortalecimiento de la formación profesional en el municipio.

Durante el encuentro se avanzó en la definición de proyectos estratégicos enfocados en áreas clave como desarrollo económico, seguridad, deporte y cultura, con el objetivo de alinear la preparación académica de los jóvenes con las demandas actuales del entorno social y productivo.

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VINCULACIÓN ACADÉMICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En la reunión se destacó que, a través del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se han impulsado gestiones para atraer nuevas inversiones que comenzarán a materializarse en los próximos meses, lo que permitirá la generación de empleos y la apertura de espacios de desarrollo para la población juvenil.

El alcalde subrayó que la colaboración entre autoridades, instituciones educativas y sociedad es fundamental para construir condiciones favorables para las nuevas generaciones.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para abrir más oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes. Queremos que estén preparados, que desarrollen su talento y que encuentren en Monclova un lugar donde puedan crecer y cumplir sus metas”, expresó.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPROMISO SOCIAL

En el encuentro participaron Juan Darío Hernández Guerrero, director del Tecnológico de Monclova; Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora de la Universidad Pedagógica Nacional; Jesús Alfredo Oyervidez Valdés, rector de la UTRCC; Gabriela Cruz Liñán, directora de la Escuela Normal de Monclova; y José Armando Castro Murguía, rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno del Estado, las universidades y la sociedad, impulsando acciones que fortalezcan la preparación académica, el talento y las oportunidades de las y los jóvenes como eje del desarrollo regional.

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