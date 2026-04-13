Alinean en Monclova preparación académica con demandas del sector productivo

Durante el encuentro se avanzó en la definición de proyectos estratégicos enfocados en áreas clave como desarrollo económico, seguridad, deporte y cultura, con el objetivo de alinear la preparación académica de los jóvenes con las demandas actuales del entorno social y productivo.

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de consolidar mayores oportunidades para la juventud monclovense, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión de trabajo con directivos de instituciones de educación Superior y el titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), Iván Terashima, como parte de una estrategia integral orientada al fortalecimiento de la formación profesional en el municipio.

VINCULACIÓN ACADÉMICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En la reunión se destacó que, a través del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se han impulsado gestiones para atraer nuevas inversiones que comenzarán a materializarse en los próximos meses, lo que permitirá la generación de empleos y la apertura de espacios de desarrollo para la población juvenil.

El alcalde subrayó que la colaboración entre autoridades, instituciones educativas y sociedad es fundamental para construir condiciones favorables para las nuevas generaciones.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para abrir más oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes. Queremos que estén preparados, que desarrollen su talento y que encuentren en Monclova un lugar donde puedan crecer y cumplir sus metas”, expresó.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPROMISO SOCIAL

En el encuentro participaron Juan Darío Hernández Guerrero, director del Tecnológico de Monclova; Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora de la Universidad Pedagógica Nacional; Jesús Alfredo Oyervidez Valdés, rector de la UTRCC; Gabriela Cruz Liñán, directora de la Escuela Normal de Monclova; y José Armando Castro Murguía, rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno del Estado, las universidades y la sociedad, impulsando acciones que fortalezcan la preparación académica, el talento y las oportunidades de las y los jóvenes como eje del desarrollo regional.