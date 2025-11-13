Monclova: fortalecen alianza Gobierno-universidades para capacitar mano de obra

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el talento local y responder a las necesidades de las empresas que llegarán a la región, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Trabajo, Nazira Zogbi, y el director general del ICATEC, Marco Cantú, donde avanzaron en la planeación estratégica del cierre de 2025 y la agenda 2026, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el encuentro se acordaron acciones prioritarias para impulsar la capacitación especializada en las habilidades que demandarán las nuevas inversiones confirmadas y las proyectadas para el próximo año.

Como parte del fortalecimiento institucional, se firmaron convenios de colaboración con la UTRCC, la Universidad Politécnica Monclova–Frontera y el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, con el fin de alinear la formación de estudiantes a los perfiles laborales que exige el mercado regional.

La secretaria de Trabajo, Nazira Zogbi, destacó que la región cuenta con condiciones propicias para el crecimiento.

“Aquí hay mano de obra disponible y calificada, hay seguridad y existen las condiciones necesarias. Estamos impulsando capacitaciones dirigidas para asegurar que contemos con el personal especializado que la industria requiere”, afirmó.

En la reunión participaron también la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el subsecretario de Empleo y Productividad, José Luis Chapa Reséndez; el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón; el subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras; además de directivos de instituciones universitarias.

El alcalde Carlos Villarreal aseguró que Monclova vive un momento clave para consolidarse como un polo de desarrollo.

“Con cada inversión que llega a nuestra ciudad se abren nuevas oportunidades para nuestra gente. Estamos trabajando para que esas oportunidades se queden aquí en Monclova.

Con el respaldo del gobernador y el trabajo conjunto con las universidades, estamos construyendo una plataforma sólida para el crecimiento futuro”, destacó.