Alza en combustibles impacta finanzas de Monclova; implementan medidas para proteger a la ciudadanía

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Monclova
/ 18 marzo 2026
    Alza en combustibles impacta finanzas de Monclova; implementan medidas para proteger a la ciudadanía
    Carlos Villarreal anunció la implementación de una estrategia de canasta básica a bajo costo a beneficio de los monclovenses. LIDIET MEXICANO

Incremento en el precio de los energéticos obliga al Alcalde a ajustar la planeación financiera

MONCLOVA, COAH.- El reciente incremento en el precio de los combustibles por situaciones a nivel global, ha generado un impacto directo en la operación diaria del Municipio, obligando a realizar ajustes en la planeación financiera para no afectar los servicios públicos, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El Edil de Monclova explicó que uno de los principales retos es el gasto en combustible, ya que forma parte esencial del funcionamiento de áreas como seguridad, servicios primarios, seguridad y obras públicas.

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Ante esto, señaló que la administración ha tenido que prever escenarios donde el presupuesto no se ejerza en su totalidad como estaba proyectado inicialmente.

“No podemos contemplar que el presupuesto se mantenga estático. Tenemos que hacer ajustes y proyectar a la baja para poder responder ante cualquier cambio en el entorno económico”, indicó.

Subrayó que, pese a estos incrementos, el Municipio mantiene sus compromisos, especialmente en obra pública y servicios, gracias a una planeación responsable que permite absorber este tipo de variaciones sin comprometer la operatividad.

Por otra parte, Villarreal Pérez destacó que este aumento también repercute directamente en la ciudadanía, ya que el encarecimiento del combustible genera una presión inflacionaria en productos y servicios.

“Es un efecto en cadena: afecta a los negocios, a la industria y finalmente al bolsillo de las familias, porque los precios terminan ajustándose”, explicó.

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Ante este panorama, el Alcalde anunció la implementación de una estrategia de canasta básica a bajo costo, con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a productos esenciales a precios accesibles.

Detalló que este programa se impulsa como parte de un esfuerzo conjunto para enfrentar los efectos de la inflación y la incertidumbre económica.

Finalmente, el Alcalde reconoció que factores internacionales, como conflictos que afectan la oferta de combustibles y la incertidumbre arancelaria, han complicado el panorama, sin embargo, aseguró que el Municipio se mantiene preparado para adaptarse y seguir brindando resultados a la población.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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