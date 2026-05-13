Aseguran droga y detienen a dos personas durante cateo en Monclova

El operativo se concentró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles General Bravo y Juan Ruiz de Alarcón, punto donde agentes ministeriales ingresaron tras contar con una orden judicial emitida por un juez competente. La diligencia formó parte de una investigación en curso encabezada por autoridades estatales.

MONCLOVA, COAH.- Una intervención coordinada entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno derivó en un cateo realizado durante la noche de este martes en el fraccionamiento Carranza, en Monclova , donde se registró una fuerte movilización que llamó la atención de habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la acción fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes contaron con el respaldo de distintas corporaciones de seguridad. Entre ellas participaron efectivos de la Policía Estatal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de control en la zona para impedir el acceso de civiles y garantizar el desarrollo de las labores ministeriales. Como parte de estas medidas, la circulación vehicular sobre la calle General Bravo fue cerrada temporalmente, lo que generó afectaciones momentáneas en la movilidad del sector.

Trascendió que, al interior del inmueble intervenido, los elementos habrían localizado una cantidad no determinada de presunta droga, la cual fue asegurada como parte de los indicios recabados durante la inspección. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado el tipo ni la cantidad exacta del material incautado.

Asimismo, de manera preliminar se informó que al menos dos personas fueron detenidas dentro del operativo. Los individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con los hechos que se indagan.