Aseguran padres que mejoras a kinder de Monclova no justifican 250 mil pesos del programa federal

MONCLOVA, COAH.- Un grupo de padres y madres de familia del Jardín de Niños María Concepción Idolina de Monclova expresó su inconformidad y preocupación ayer lunes tras el presunto mal manejo de 250 mil pesos asignados por el programa federal “La Escuela es Nuestra”.

Al término de la jornada escolar, los tutores señalaron que las mejoras visibles en el plantel no corresponden con el monto recibido, y acusaron a Noraima Alonso, tesorera del comité escolar, de no proporcionar comprobantes ni información clara sobre el uso de los recursos. Pese a múltiples solicitudes, los padres no han obtenido respuesta satisfactoria, lo que ha incrementado la tensión.

TE PUEDE INTERESAR: En Sabinas, atención tardía provocó muerte por pediculosis de adolescente: Secretario de Salud

“Queremos saber en qué se gastaron tanto dinero, porque lo que se hizo no vale eso. No estamos en contra del apoyo, al contrario, pero queremos que se use bien y con responsabilidad”, manifestó una madre que prefirió mantenerse en el anonimato.

Las mejoras observadas incluyen pintura en los sanitarios, instalación de una malla sombra, rampas y cambio de llaves, lo cual, según los padres, no justifica el desembolso de los 250 mil pesos. Además, denunciaron que el comité encargado de “La Escuela es Nuestra” no ha mostrado disposición para rendir cuentas y ha evitado reuniones informativas con los padres.

Ante la presión, Noraima Alonso se comprometió a organizar una junta con la representación del programa Bienestar y los padres de familia para esclarecer el uso de los recursos. Sin embargo, los tutores exigen una investigación formal para asegurar que el dinero público se ejerza con transparencia y en beneficio directo de los menores.

Laura Barajas, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del plantel, aclaró que su comité no está involucrado en la administración del recurso federal y pidió que la tesorera del programa “La Escuela es Nuestra” rinda cuentas sobre el uso del dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Apoyo directo, así funciona el programa ‘Con Valor’, que arranca Monclova

El descontento de los padres también ha surgido ante la presencia de funcionarios en el plantel, a quienes consideran innecesarios para la supervisión del recurso, pues cuestionan por qué otras escuelas no requieren la participación de estos funcionarios para transparentar sus acciones.

Los padres advirtieron que continuarán exigiendo claridad y responsabilidad para evitar posibles malos manejos y garantizar que cada peso destinado a la educación sea visible y eficaz.

(Con información de medios locales)