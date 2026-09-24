Plantean “subasta abierta” de AHMSA para el lunes si este viernes queda desierta

MONCLOVA, COAH.- La venta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría extenderse hasta el próximo lunes 28 de septiembre mediante una nueva “subasta abierta”, en caso de que este viernes no se concrete la operación durante el proceso programado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, informó que hasta este jueves ninguno de los empresarios interesados habría depositado la garantía de compromiso requerida para participar en la subasta de este viernes.

Explicó que durante una reunión virtual sostenida con Víctor Manuel Aguilera, síndico de AHMSA, se plantearon tres posibles escenarios: que alguno de los interesados realizara el depósito de garantía; que uno de los acreedores garantizados, como Cargill Financial y Banca Afirme, se quedara con la empresa; o que, de no concretarse ninguna de estas opciones, se convocara de inmediato a una nueva subasta abierta. «Él nos dice que la empresa, de que se va, se va. Lo que sí le dejamos muy claro es que lo que menos queremos ya es tiempo. Ya en estos 11 meses los postores no depositaron», señaló el dirigente. SUBASTA SIN GARANTÍAS PREVIAS Leija Escalante detalló que la modalidad de “subasta abierta” permitiría a cualquier interesado presentarse y hacer una oferta por la acerera sin las condiciones de garantía que se contemplan en el procedimiento actual. Aclaró que no se trataría de un remate distinto, sino de una nueva puja en la que el precio de inicio tendría que ser el mismo, aunque reconoció que podría existir un ajuste a la baja, siempre y cuando se garantice el cumplimiento del pasivo laboral. «El que llegue sabe que lo primero que tiene que hacer es cumplir con el pasivo laboral. La empresa no se puede dar más barata que el pasivo laboral para empezar», afirmó. AMENAZAN CON MÁS MOVILIZACIONES El dirigente sindical sostuvo que la posible subasta del lunes todavía tendría que ser convocada por el síndico y autorizada por la jueza, por lo que la jornada de este viernes será determinante para definir el rumbo del proceso.

Mientras tanto, los obreros permanecerán atentos al desarrollo de la audiencia en espera de que se concrete una solución para la empresa y el pago de sus derechos pendientes, pues consideran que ya demostraron disposición y ahora se requiere voluntad de los acreedores, del Gobierno Federal y del Poder Judicial. Leija Escalante sostuvo que los trabajadores ya demostraron su disposición para encontrar una solución y llamó a que exista voluntad de los acreedores garantizados, del Gobierno Federal y de la autoridad judicial. «Necesitamos la voluntad de los acreedores garantizados, la voluntad del Gobierno y la voluntad jurídica, o sea, de la Judicatura Federal», expresó. Advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, los trabajadores buscarán directamente la intervención de las autoridades federales en la Ciudad de México, incluyendo reuniones con la Secretaría del Trabajo y representantes de la Presidencia de la República, sin descartar nuevas protestas. «Nos están dejando con posibilidad de todo», dijo Leija Escalante, tras recordar que la planta suma más de tres años fuera de operaciones, por lo que de ser necesario trasladarán a las comisiones de obreros a la capital del país para exigir una respuesta definitiva. Los trabajadores esperan que, después de más de tres años con AHMSA fuera de operaciones y meses de incertidumbre dentro del proceso mercantil, finalmente se concrete una alternativa que permita definir el futuro de la empresa y atender el pasivo laboral.

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