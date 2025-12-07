Avanzan nuevas obras del Plan Prendamos Monclova al arranque de diciembre

Para impulsar el desarrollo de la ciudad y ofrecer espacios dignos a todas las familias, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal entregó nuevas obras contempladas en el Plan Prendamos Monclova, con una inversión superior a 11 millones de pesos y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la semana se realizaron las siguientes acciones: Recarpeteo de la Calle Apolo, en la colonia Roma, entre Jaime Nuno y 5 de Mayo; recarpeteo de la Calle Aragón, en la colonia El Pueblo, entre Cuauhtémoc y 2 de Abril; rehabilitación del campo “Dora Vargas”, en la colonia Otilio Montaño, ubicado en Calle 7 esquina con Calle 10; y rehabilitación del campo “Garibay”, en la colonia Tierra y Libertad, en Primero de Mayo y Calle 3.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, una estrategia enfocada en modernizar vialidades y dignificar espacios deportivos y comunitarios, fortaleciendo una infraestructura urbana más ordenada, segura y funcional para las familias monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de construir una ciudad moderna y competitiva, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado.

“Seguimos trabajando día con día para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, este año cerraremos con obras importantes que consolidan el desarrollo de Monclova y elevan la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para seguir impulsando más obras y acciones que fortalezcan el crecimiento parejo de Monclova.