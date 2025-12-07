Avanzan nuevas obras del Plan Prendamos Monclova al arranque de diciembre

Monclova
/ 7 diciembre 2025
    Avanzan nuevas obras del Plan Prendamos Monclova al arranque de diciembre
    Se realizaron trabajos de recarpeteo y entrega de obras en distintos sectores con una inversión de 11 mdp. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones consolidan una ciudad moderna y competitiva, afirma el Alcalde

Para impulsar el desarrollo de la ciudad y ofrecer espacios dignos a todas las familias, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal entregó nuevas obras contempladas en el Plan Prendamos Monclova, con una inversión superior a 11 millones de pesos y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la semana se realizaron las siguientes acciones: Recarpeteo de la Calle Apolo, en la colonia Roma, entre Jaime Nuno y 5 de Mayo; recarpeteo de la Calle Aragón, en la colonia El Pueblo, entre Cuauhtémoc y 2 de Abril; rehabilitación del campo “Dora Vargas”, en la colonia Otilio Montaño, ubicado en Calle 7 esquina con Calle 10; y rehabilitación del campo “Garibay”, en la colonia Tierra y Libertad, en Primero de Mayo y Calle 3.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera requiere más patrullas para reforzar vigilancia, afirma alcaldesa

Estas obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, una estrategia enfocada en modernizar vialidades y dignificar espacios deportivos y comunitarios, fortaleciendo una infraestructura urbana más ordenada, segura y funcional para las familias monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de construir una ciudad moderna y competitiva, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova amplía red de Puntos Violeta para proteger a las familias

“Seguimos trabajando día con día para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, este año cerraremos con obras importantes que consolidan el desarrollo de Monclova y elevan la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para seguir impulsando más obras y acciones que fortalezcan el crecimiento parejo de Monclova.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo