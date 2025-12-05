Cabildo de Frontera aprobó ampliar temporalmente los horarios de venta de alcohol

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer al comercio formal durante la temporada decembrina y reducir la venta clandestina de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento de Frontera aprobó la ampliación temporal de horarios para la venta y consumo de alcohol, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

La decisión fue avalada en la Vigésima Novena Sesión de Cabildo, encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que el ajuste responde a solicitudes de comerciantes y sectores productivos que buscan hacer frente a la alta demanda de fin de año.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, explicó que la ampliación permitirá ofrecer certidumbre a los negocios del giro, ordenar la actividad económica y reducir prácticas irregulares relacionadas con la venta clandestina.

NUEVOS HORARIOS DE COMERCIOS

Los distribuidores y depósitos de cerveza, expendios de vinos y licores, misceláneas, tiendas de abarrotes y supermercados podrán operar:

Lunes a sábado: 10:00 a 23:59 horas

Domingos: 14:00 a 23:59 horas

Mientras que bares, cantinas, discotecas, cervecerías, clubes sociales y deportivos, hoteles, moteles y centros de espectáculos tendrán permitido operar:

De lunes a domingo: 11:30 horas de un día a las 02:00 horas del día siguiente

ORDEN Y LEGALIDAD

La alcaldesa subrayó que la medida busca garantizar un cierre de año más ordenado, seguro y regulado. Añadió que la propuesta surgió del diálogo con comerciantes y que su implementación ayudará a inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas.

Por su parte, López Gaytán reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando decisiones que favorezcan la actividad económica de Frontera y el bienestar de las familias.