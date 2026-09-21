Capturan a conductor que arrolló a hombre en la colonia Guerrero de Monclova; enfrenta acusación por homicidio doloso

MONCLOVA, COAH.- Tras permanecer 19 días bajo investigación y luego de que la víctima falleciera, la Fiscalía General del Estado logró capturar al conductor señalado de atropellar a Francisco Javier Zapata Nájera, quien ahora enfrenta una acusación por homicidio doloso. Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro, informó que la orden de aprehensión fue ejecutada el sábado, luego de que elementos de la Policía de Investigación lograran ubicar al presunto responsable.

La Fiscalía ya contaba con una orden de aprehensión por lesiones gravísimas que ponían en peligro la vida; sin embargo, el fin de semana el hospital notificó sobre el fallecimiento de Francisco Javier, por lo que el delito cambió a homicidio doloso. Tras recibir el reporte, Servicios Periciales acudió al nosocomio para realizar el levantamiento del cuerpo y posteriormente se practicó la necropsia de ley. El detenido fue presentado ante un juez y durante la audiencia realizada el domingo se formuló la imputación. La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 25 de septiembre, de acuerdo con el plazo solicitado por las partes. Lazo Chapa destacó que para lograr la captura fue necesaria una investigación de campo realizada durante varios días por la Policía de Investigación, hasta que lograron ubicar al presunto responsable durante este fin de semana.

Una vez localizado, la Fiscalía solicitó un cateo y posteriormente ejecutó la orden de aprehensión. Sobre la posibilidad de que el conductor hubiera ingerido bebidas alcohólicas o alguna sustancia antes del hecho, el delegado explicó que no fue posible acreditar esta circunstancia mediante una prueba pericial debido al tiempo transcurrido. Francisco Javier Zapata Nájera, de 44 años, permaneció hospitalizado durante 19 días debido a las graves lesiones que sufrió y finalmente murió durante el fin de semana. El atropellamiento ocurrió el pasado 30 de agosto, en el cruce de la avenida Sur y calle 3, en la colonia Guerrero, donde se registró un conflicto previo entre varias personas. De acuerdo con la investigación, después del desacuerdo una de las personas involucradas abordó su vehículo y posteriormente ocurrió el atropellamiento que dejó a Francisco Javier gravemente lesionado. Ahora, el conductor deberá enfrentar el proceso penal por la muerte de Francisco Javier.

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