Chofer alcanza a detener autobús antes de morir; trasladaba a trabajadores de Monclova

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    Chofer alcanza a detener autobús antes de morir; trasladaba a trabajadores de Monclova
    El chofer, quien murió al volante del transporte de personal, alcanzó a estacionar el vehículo antes de sufrir un infarto. LIDIET MEXICANO

Juan Pablo de Hoyos evitó una tragedia segundos antes de perder la vida a causa de un infarto

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un traslado rutinario de personal terminó en tragedia la noche de este viernes, luego de que el conductor de un autobús sufriera un aparente infarto mientras circulaba por el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La víctima fue identificada como Juan Pablo de Hoyos Garza, de 50 años, operador de una unidad de Transportes GTA que momentos antes había salido de la empresa Ironcast con trabajadores a bordo rumbo a distintos sectores de Monclova.

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Según relataron pasajeros, el chofer comenzó a sentirse mal durante el trayecto y poco a poco presentó problemas para respirar. Aun en esas condiciones, logró orillar la pesada unidad antes de perder el conocimiento, evitando que el autobús continuara avanzando sin control.

La unidad quedó detenida a la altura del 105 Batallón de Infantería, donde los trabajadores descendieron alarmados para pedir apoyo a las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal arribaron primero al lugar, mientras paramédicos de Bomberos intentaban brindarle atención médica al operador. Sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre habría sufrido un infarto fulminante mientras realizaba su jornada laboral.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

En tanto, los trabajadores fueron retirados del sitio en otra unidad para continuar su traslado a casa, mientras las autoridades concluían las investigaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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