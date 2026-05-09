Chofer alcanza a detener autobús antes de morir; trasladaba a trabajadores de Monclova

La víctima fue identificada como Juan Pablo de Hoyos Garza, de 50 años, operador de una unidad de Transportes GTA que momentos antes había salido de la empresa Ironcast con trabajadores a bordo rumbo a distintos sectores de Monclova .

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un traslado rutinario de personal terminó en tragedia la noche de este viernes, luego de que el conductor de un autobús sufriera un aparente infarto mientras circulaba por el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Según relataron pasajeros, el chofer comenzó a sentirse mal durante el trayecto y poco a poco presentó problemas para respirar. Aun en esas condiciones, logró orillar la pesada unidad antes de perder el conocimiento, evitando que el autobús continuara avanzando sin control.

La unidad quedó detenida a la altura del 105 Batallón de Infantería, donde los trabajadores descendieron alarmados para pedir apoyo a las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal arribaron primero al lugar, mientras paramédicos de Bomberos intentaban brindarle atención médica al operador. Sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre habría sufrido un infarto fulminante mientras realizaba su jornada laboral.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

En tanto, los trabajadores fueron retirados del sitio en otra unidad para continuar su traslado a casa, mientras las autoridades concluían las investigaciones.