Coahuila: buscan propietarios identificar ingreso de vehículo no autorizado al Rancho El Fortín
La camioneta permaneciendo dentro de la propiedad desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, mientras recorría el lugar con lámparas, en San Buenaventura
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Rancho El Fortín, en San Buenaventura, propiedad de la familia Ramón, informó sobre el ingreso no autorizado de una camioneta que permaneció varias horas dentro de la propiedad. La publicación indica que el vehículo ingresó alrededor de las 23:00 horas y salió aproximadamente a las 05:00 horas del día siguiente, recorriendo el rancho con lámparas durante toda la madrugada.
La familia pidió apoyo a la comunidad para identificar al dueño del vehículo, a fin de esclarecer el hecho y proteger la seguridad de la propiedad.
El rancho pertenece a la familia Ramón, adquirida en 1988 por Jesús María Ramón Valdés, conocido como “Chuy María”, quien junto con su hijo continuaron con la administración y expansión de la propiedad. El padre ya falleció, pero su legado en la ganadería y vitivinicultura sigue vigente bajo la gestión familiar.
Fundado en 1929 por Máximo Mc Ellis, Rancho El Fortín inició con ganado Charolais importado desde Francia, siendo pionero en América. Con el tiempo, la familia Ramón ha mantenido y perfeccionado la genética del ganado, consolidando el rancho como un referente de ganadería de élite, así como la crianza de caballos Cuarto de Milla.
Además de la producción ganadera, la propiedad ha enfocado esfuerzos en la conservación de la fauna nativa y la protección de sus instalaciones.
En 2008, la familia Ramón comenzó la plantación de viñedos, creando Vinícola El Fortín. Actualmente cuentan con seis hectáreas en producción y una experimental, cultivando variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Shiraz. La vinícola ha obtenido medallas internacionales y altos puntajes en guías de vino reconocidas.
El rancho también ofrece experiencias exclusivas como catas guiadas, recorridos por bodegas y viñedos, cenas maridaje y eventos de vendimia, aunque no está abierto al público en general.
Debido a los recientes hechos, la familia Ramón enfatizó la importancia de resguardar el acceso al rancho, ya que es un espacio privado con actividades de alto valor económico y cultural en Coahuila. Se solicita a la ciudadanía cualquier información que ayude a identificar la camioneta y garantizar la seguridad del lugar.