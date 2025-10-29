Coahuila: detectan casos de dengue entre alumnos y maestros en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La aparición de casos de dengue entre alumnos y docentes ha encendido las alertas en la Región Centro de Coahuila, donde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han iniciado un operativo preventivo en diversas escuelas.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que los casos detectados corresponden a dengue clásico, con síntomas como fiebre, vómito y diarrea, y descartó hasta ahora cualquier incidencia de dengue hemorrágico, que representa un mayor riesgo para la salud.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Emily mejora tras contagiarse de dengue; su tía murió por la enfermedad

“Son casos leves y controlados; no hay motivos para alarma, pero estamos reforzando la prevención para evitar que se complique la situación”, señaló González.

FUMIGACIONES Y PREVENCIÓN EN ESCUELAS

Hasta el momento, se han realizado labores de fumigación en alrededor de 50 planteles de nivel básico donde se han reportado estudiantes con síntomas. La medida busca frenar la presencia del mosquito Aedes aegypti y proteger a la comunidad escolar.

González precisó que, aunque los contagios se detectan en las escuelas, el origen del dengue se encuentra principalmente en patios con agua estancada, cacharros y zonas verdes descuidadas. Por ello, insistió en la colaboración de los padres de familia: “La limpieza y eliminación de criaderos en los hogares es fundamental para controlar la enfermedad”.

ALERTA, PERO CON CALMA

Las autoridades mantienen un monitoreo constante y reforzarán las fumigaciones en los sectores más afectados. González destacó que las medidas son preventivas y buscan reducir riesgos antes de que se presenten casos graves.

“Esperamos que la situación se mantenga bajo control y que no se repita lo que ocurrió el año pasado, cuando el dengue tuvo un impacto más amplio a nivel regional”, concluyó el funcionario.