Confirma Secretaría de Salud 3 casos de COVID-19 en la Normal de Monclova

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    Confirma Secretaría de Salud 3 casos de COVID-19 en la Normal de Monclova
    Autoridades de Salud piden a alumnos y maestros reforzar las medidas sanitarias, como el constante lavado de manos y el uso de cubrebocas. LIDIET MEXICANO

Seis de las pruebas aplicadas resultaron negativas; sanitizan la escuela, colocan gel y aconsejan el uso de cubrebocas

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Salud confirmó 3 casos positivos de COVID-19 en la Escuela Normal de Monclova, luego del seguimiento realizado tras detectarse contagios entre integrantes de la comunidad educativa.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria 04, informó que de las pruebas realizadas hasta el momento, tres resultaron positivas y seis negativas, además de que a uno de los casos se le practicó una prueba PCR en el Hospital Amparo Pape de Benavides para continuar con la vigilancia epidemiológica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/alarma-por-siete-casos-de-covid-19-en-la-normal-de-monclova-KP23687397

El funcionario explicó que ante el inicio de la temporada de otoño y la proximidad del invierno comenzarán a ser más frecuentes las enfermedades respiratorias, por lo que llamó a la población a no confundir síntomas como tos, catarro, dolor de garganta o malestar general y acudir al médico para determinar si se trata de una infección viral, una alergia u otra enfermedad.

Tras los casos detectados en la Normal de Monclova, la Jurisdicción Sanitaria confirmó que ya fueron aplicadas medidas preventivas dentro del plantel.

La escuela fue sanitizada y en el acceso se instaló un filtro con gel sanitizante y cubrebocas, además de reforzarse las recomendaciones de lavado de manos y sana distancia.

Aguilar Arocha señaló que la principal medida ante cualquier síntoma respiratorio es evitar acudir al plantel y permanecer en aislamiento hasta recibir valoración médica.

“Cualquier cuestión respiratoria, cualquier problema de salud que se haga, pues por favor se atiendan con sus médicos”, indicó.

El jefe jurisdiccional destacó además que los integrantes de la comunidad escolar cuentan con antecedentes de vacunación contra COVID-19, algunos con una o 2 dosis y otros con refuerzos, lo que consideró un elemento importante ante la presencia de nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento del caso y pidieron a estudiantes, docentes y personal de la institución no bajar la guardia, especialmente durante el cambio de temporada, cuando suelen incrementarse las enfermedades respiratorias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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