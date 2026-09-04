Convivencia familiar termina en golpiza entre hermanos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una convivencia familiar terminó durante la madrugada en una violenta agresión entre hermanos en la colonia Hipódromo, donde un hombre resultó con lesiones en el rostro y tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Monclova. De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Altamira, en un sector de la colonia Hipódromo. Jonathan Américo se encontraba conviviendo con su hermano Luis Alejandro Neira, la pareja de este, identificada como Fabiola Arroyo, y el propietario de la vivienda, de nombre Pablo.

Durante la reunión, en la que se consumían bebidas alcohólicas, Luis Alejandro habría sostenido una discusión con Fabiola. Jonathan intentó intervenir para detener el enfrentamiento, pero la situación escaló y terminó enfrentándose con su propio hermano. Jonathan sería derribado y posteriormente recibió varios golpes y patadas en el rostro, presuntamente propinadas por Luis Alejandro, quien habría utilizado los zapatos de seguridad que llevaba puestos. El afectado logró salir del domicilio y, pese a las lesiones, corrió hasta la calle Cuatro Ciénegas para pedir ayuda en la casa de un conocido. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención y determinaron que presentaba lesiones en el rostro; sin embargo, el hombre rechazó ser trasladado a un hospital. Tras recibir el reporte de la riña, policías municipales acudieron al domicilio y procedieron con la detención de Luis Alejandro, señalado como presunto responsable de la agresión contra su hermano.

Durante la intervención también fueron detenidos Fabiola Arroyo, señalada por presuntamente entorpecer las labores de los agentes, y Pablo, propietario del inmueble, debido a la actitud que habría asumido ante la presencia de los uniformados. Los tres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación legal y deslindar responsabilidades por los hechos registrados durante la madrugada.