Coronan a Damaris I como reina de San José del Aura 2026, en Progreso, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Coronan a Damaris I como reina de San José del Aura 2026, en Progreso, Coahuila
    Damaris I recibió la corona como reina de la Feria de San José del Aura 2026. Federico “Liquín” Quintanilla y Elizabeth Gutiérrez encabezaron la coronación. CORTESÍA

La joven había sido presentada el 11 de octubre, durante un encuentro en el que América recibió la distinción de princesa

PROGRESO, COAH.- Damaris I recibió la corona como reina de la Feria de San José del Aura 2026, en Progreso, Coahuila, en una ceremonia encabezada por el alcalde Federico “Liquín” Quintanilla y Elizabeth Gutiérrez Salinas, presidenta de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez.

La coronación forma parte de los festejos de esta comunidad del municipio de Progreso, cuya programación fue anunciada del 16 al 18 de octubre, con actividades musicales, entretenimiento y espacios de convivencia para las familias.

Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo

Damaris había sido presentada como nueva soberana el domingo 11 de octubre en la plaza principal. Durante aquel encuentro, América recibió la distinción de princesa y ambas fueron felicitadas por el presidente municipal por su participación en el certamen.

La entrega de la corona culmina un proceso iniciado en agosto, cuando se dio a conocer a las tres aspirantes al reinado. La convocatoria contempló la modalidad de un peso equivalente a un voto, mediante actividades desarrolladas por las participantes con el respaldo de sus familias.

En los preparativos intervino el Comité del Reinado, encabezado por Jonatan Aguilar. Durante la presentación de la ganadora, el alcalde reconoció la colaboración de los patrocinadores, así como la participación de Volare y Ballet Class en la organización.

Localizan sin vida a joven en casa de su novio en Saltillo; él queda bajo investigación

La feria incluyó en su programa música norteña, el espectáculo Vive Coahuila, juegos mecánicos, artesanías y puestos de comida. La invitación se extendió a habitantes de San José del Aura y visitantes de otras comunidades de la región.

Entre los respaldos anunciados para esta edición figura el patrocinio de Súper Gutiérrez. Previamente, Quintanilla agradeció a su directora general, Aída Araceli Gutiérrez Salinas, el apoyo para realizar la celebración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Concursos
Certámenes de belleza

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
José Madero, uno de los más aclamados del Festival Saltillera, presentó en vivo los temas de su nuevo álbum.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
Apuesta. La primera edición del Saltillera Fest reunirá propuestas de rock alternativo, ska y pop para una jornada musical en la Hacienda El Mimbre

¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest
true

Coahuila: Anexos, entre la necesidad y los riesgos
El entrenamiento funcional fortalece habilidades que facilitan las actividades cotidianas.

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida
Las revisiones visuales permiten identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico
¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

El Dr. Ismael Tapia destaca la importancia de tomar decisiones informadas antes de considerar una cirugía estética.

Cirugía estética: riesgos y cuidados antes de tomar una decisión