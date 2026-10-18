Coronan a Damaris I como reina de San José del Aura 2026, en Progreso, Coahuila

PROGRESO, COAH.- Damaris I recibió la corona como reina de la Feria de San José del Aura 2026, en Progreso, Coahuila, en una ceremonia encabezada por el alcalde Federico “Liquín” Quintanilla y Elizabeth Gutiérrez Salinas, presidenta de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez. La coronación forma parte de los festejos de esta comunidad del municipio de Progreso, cuya programación fue anunciada del 16 al 18 de octubre, con actividades musicales, entretenimiento y espacios de convivencia para las familias.

Damaris había sido presentada como nueva soberana el domingo 11 de octubre en la plaza principal. Durante aquel encuentro, América recibió la distinción de princesa y ambas fueron felicitadas por el presidente municipal por su participación en el certamen. La entrega de la corona culmina un proceso iniciado en agosto, cuando se dio a conocer a las tres aspirantes al reinado. La convocatoria contempló la modalidad de un peso equivalente a un voto, mediante actividades desarrolladas por las participantes con el respaldo de sus familias. En los preparativos intervino el Comité del Reinado, encabezado por Jonatan Aguilar. Durante la presentación de la ganadora, el alcalde reconoció la colaboración de los patrocinadores, así como la participación de Volare y Ballet Class en la organización.

La feria incluyó en su programa música norteña, el espectáculo Vive Coahuila, juegos mecánicos, artesanías y puestos de comida. La invitación se extendió a habitantes de San José del Aura y visitantes de otras comunidades de la región. Entre los respaldos anunciados para esta edición figura el patrocinio de Súper Gutiérrez. Previamente, Quintanilla agradeció a su directora general, Aída Araceli Gutiérrez Salinas, el apoyo para realizar la celebración.