Crecen las denuncias contra joyero de Monclova; es investigado por presuntas estafas y robos

Desde el pasado 10 de septiembre empezaron a circular denuncias en redes sociales contra el joyero, pero fue hasta este viernes que entre 15 y 20 personas acudieron para exponer sus casos y solicitar la intervención de las autoridades.

MONCLOVA, COAH.- La inconformidad de clientes que entregaron joyas para reparación escaló en Monclova y derivó en la presentación de casi una veintena de denuncias contra un comerciante del Pasaje Bomer, de Monclova, Coahuila, señalado por presuntamente no devolver piezas de oro, plata y relojes recibidos para trabajos de reparación.

Los afectados aseguran que desde hace meses acudían al establecimiento ubicado en la Zona Centro para recuperar sus pertenencias, pero recibían distintas explicaciones para posponer la entrega.

El caso ya había provocado la intervención de la Policía Municipal el jueves 17 de septiembre, cuando fueron detenidos el joyero, identificado en algunos reportes como Hugo “N”, y uno de sus trabajadores. Ambos fueron trasladados a la Comandancia y quedaron inicialmente a disposición del Juez Cívico, por tratarse en ese momento de un asunto de carácter administrativo.

Entre los testimonios recabados destaca el de una mujer que afirmó haber entregado en abril una esclava de oro para colocarle un eslabón, además de pagar 600 pesos como anticipo. El valor estimado de la pieza, según su propietaria, era de entre 6 mil y 7 mil pesos.

Otra afectada señaló que dejó una cadena de oro de 14 quilates, valuada en aproximadamente 15 mil pesos, mientras que una tercera persona reportó una cadena de plata con un dije, cuyo valor calculó en 6 mil pesos, además de un anticipo de 700 pesos.

También fue expuesto el caso de un reloj de oro cuyo valor habría sido estimado en unos 30 mil pesos. El familiar de la propietaria aseguró que durante un periodo cercano a dos años recibió únicamente pequeños abonos y distintas explicaciones sobre la pieza.

Una mujer de Frontera, por su parte, afirmó haber entregado desde noviembre de 2025 una cadena de oro de unos 10 gramos para reparar algunos eslabones, con un valor aproximado de 15 mil 400 pesos.

Una de las versiones que se repite entre los denunciantes es que, al acudir por sus pertenencias, se les habría informado que algunas piezas fueron fundidas, mientras que en otros casos se les habría dicho que fueron entregadas a terceras personas o que no podían ser localizadas.

Estos señalamientos corresponden a testimonios de los afectados y deberán ser acreditados mediante la investigación correspondiente.

Aunque algunas publicaciones manejan que podría haber más de 100 personas afectadas, esa cantidad todavía no ha sido confirmada oficialmente por la autoridad investigadora.