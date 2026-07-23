Cuatro Ciénegas abre curso de verano 2026 con talleres artísticos para niños y niñas

El municipio de Cuatro Ciénegas puso en marcha los Cursos de Verano 2026 con sede principal en la Casa de la Cultura, donde niñas y niños participan en talleres artísticos durante el receso escolar. De acuerdo con la información difundida por la administración municipal, el programa incluye actividades de manualidades, pintura, modelado y teatro infantil, como parte de la oferta cultural dirigida a menores durante las vacaciones. La apertura fue encabezada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega.

Según la Dirección de Arte y Cultura, en la primera jornada se realizaron dinámicas de dibujo y expresión libre, enfocadas en estimular la imaginación y el trabajo en equipo entre los participantes. El Gobierno local presentó estas actividades como una opción para ocupar el periodo vacacional con espacios de aprendizaje y convivencia. El Alcalde señaló que este tipo de acciones busca impulsar habilidades creativas en la niñez y ofrecer alternativas recreativas en un entorno seguro. También sostuvo que el acceso a actividades artísticas contribuye al desarrollo de los menores durante las semanas de descanso escolar.

Las actividades continuarán durante las próximas semanas con distintos talleres recreativos y culturales. El Municipio prevé que el programa concluya con una exhibición de trabajos realizados por los alumnos, principalmente en disciplinas como pintura y modelado. El programa ya inició y la Casa de la Cultura será el principal punto de operación de esta oferta vacacional para la niñez de Cuatro Ciénegas.