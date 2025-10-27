Cuatro Ciénegas celebra la llegada de la mariposa monarca con arte y conciencia ambiental

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival de Bienvenida de la Mariposa Monarca, un evento que reunió a la comunidad del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas en una tarde llena de color, arte y amor por la naturaleza. Esta iniciativa, organizada por los Departamentos de Medio Ambiente y Cultura, contó con el respaldo y acompañamiento de Víctor Manuel Leija Vega, quien destacó que este tipo de actividades fortalecen la conciencia social y el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de los recursos naturales. TE PUEDE INTERESAR: Inaugurarán este martes Par Vial de Frontera; alcaldesa resalta beneficios viales

“Cuidar nuestro entorno es una tarea de todos. Desde el Gobierno Municipal impulsamos programas y acciones que fomenten el cuidado y respeto por la naturaleza, porque sabemos que un Cuatro Ciénegas limpio, verde y sustentable es una de las mejores herencias para nuestros hijos”, expresó el presidente municipal. Durante el festival se presentaron números de ballet folclórico, actividades de pintacaritas y talleres ambientales, todos con el propósito de promover la cultura del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, especialmente de las especies migratorias como la mariposa monarca, símbolo de transformación y esperanza.