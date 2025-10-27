Cuatro Ciénegas celebra la llegada de la mariposa monarca con arte y conciencia ambiental

Monclova
/ 27 octubre 2025
    Cuatro Ciénegas celebra la llegada de la mariposa monarca con arte y conciencia ambiental
    Estudiantes de la Escuela Benito Juárez recibieron un reconocimiento económico por su compromiso con la preservación ambiental. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

El evento incluyó talleres y actividades culturales para fomentar la conciencia ambiental entre estudiantes, docentes y la comunidad

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival de Bienvenida de la Mariposa Monarca, un evento que reunió a la comunidad del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas en una tarde llena de color, arte y amor por la naturaleza.

Esta iniciativa, organizada por los Departamentos de Medio Ambiente y Cultura, contó con el respaldo y acompañamiento de Víctor Manuel Leija Vega, quien destacó que este tipo de actividades fortalecen la conciencia social y el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de los recursos naturales.

TE PUEDE INTERESAR: Inaugurarán este martes Par Vial de Frontera; alcaldesa resalta beneficios viales

$!Participantes del ballet folclórico ofrecieron un colorido espectáculo durante la bienvenida de la mariposa monarca en Cuatro Ciénegas.
Participantes del ballet folclórico ofrecieron un colorido espectáculo durante la bienvenida de la mariposa monarca en Cuatro Ciénegas. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

“Cuidar nuestro entorno es una tarea de todos. Desde el Gobierno Municipal impulsamos programas y acciones que fomenten el cuidado y respeto por la naturaleza, porque sabemos que un Cuatro Ciénegas limpio, verde y sustentable es una de las mejores herencias para nuestros hijos”, expresó el presidente municipal.

Durante el festival se presentaron números de ballet folclórico, actividades de pintacaritas y talleres ambientales, todos con el propósito de promover la cultura del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, especialmente de las especies migratorias como la mariposa monarca, símbolo de transformación y esperanza.

$!Los talleres ambientales permitieron a los niños aprender sobre la importancia de cuidar la mariposa monarca y otras especies migratorias.
Los talleres ambientales permitieron a los niños aprender sobre la importancia de cuidar la mariposa monarca y otras especies migratorias. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Como parte de las actividades, se entregó un incentivo económico a la Escuela Benito Juárez por su destacada participación y compromiso con las acciones ambientales y culturales del evento.

Asimismo, Leija Vega reconoció el entusiasmo de los estudiantes, docentes y padres de familia por participar en estas actividades que promueven la educación ambiental en su vida diaria.

“Estas acciones forman parte de una visión integral de desarrollo sustentable que busca equilibrar el progreso social con la conservación de la riqueza natural del municipio”, finalizó.

Temas


Arte
Festivales
Medio Ambiente

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’