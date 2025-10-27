Inaugurarán este martes Par Vial de Frontera; alcaldesa resalta beneficios viales
La inauguración del par vial contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas y autoridades estatales, quienes acompañarán a la alcaldesa en el arranque oficial de la obra
FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la vialidad en el municipio de Frontera, autoridades estatales y municipales implementarán un par vial que, a decir de expertos, vendrá a dar mayor fluidez al tráfico vehicular.
El par vial funcionará en dos sentidos: de poniente a oriente, es decir, de Frontera a Monclova, se iniciará la vía en el libramiento Carlos Salinas de Gortari. La ruta seguirá por la calle Emiliano Carranza, interceptando con el nuevo paso a desnivel en la colonia Occidental, que conecta con la calle Coahuila en la zona centro, prolongándose hasta la avenida Cárdenas en Monclova.
Mientras que de oriente a poniente, es decir, de Monclova a Frontera, la ruta iniciará desde la calle Francisco Villa con calle Almadén, pasando por el antiguo paso a desnivel en la colonia Occidental, que conecta con la calle Soledad, y se prolongará hasta llegar al libramiento Carlos Salinas de Gortari.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dijo en entrevista con VANGUARDIA que se pone en funcionamiento este par vial después de haberse realizado un estudio dentro del Plan Integral de Movilidad de la Región Centro.
Comentó que se hizo una previa encuesta a la ciudadanía sobre la aplicación de este tipo de vialidad, y la gran mayoría dio el visto bueno, toda vez que en ocasiones el poder conectar entre el libramiento Carlos Salinas de Gortari y la zona céntrica de Frontera puede demorar hasta 30 minutos.
La edil reiteró que el proyecto se hace con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado entre las principales arterias de la ciudad.
Llamó a la población fronterense a tener paciencia ante este cambio en las vías de la ciudad, a respetar los señalamientos viales y manejar con precaución, ya que se trata de una zona en transición mientras se completa la instalación y apertura del par vial.
“Pedirles paciencia, vamos a estar ahí dando indicaciones mediante un operativo de personal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil; entonces, sí pido nada más eso: tengan paciencia. Segura estoy yo de que después se van a dar cuenta de que es en beneficio de nuestros ciudadanos”, expresó.
Este martes se realizará la inauguración del par vial de Frontera por parte de la alcaldesa, y contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas y otras autoridades estatales.