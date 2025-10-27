Inaugurarán este martes Par Vial de Frontera; alcaldesa resalta beneficios viales

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la vialidad en el municipio de Frontera, autoridades estatales y municipales implementarán un par vial que, a decir de expertos, vendrá a dar mayor fluidez al tráfico vehicular.

El par vial funcionará en dos sentidos: de poniente a oriente, es decir, de Frontera a Monclova, se iniciará la vía en el libramiento Carlos Salinas de Gortari. La ruta seguirá por la calle Emiliano Carranza, interceptando con el nuevo paso a desnivel en la colonia Occidental, que conecta con la calle Coahuila en la zona centro, prolongándose hasta la avenida Cárdenas en Monclova.

Mientras que de oriente a poniente, es decir, de Monclova a Frontera, la ruta iniciará desde la calle Francisco Villa con calle Almadén, pasando por el antiguo paso a desnivel en la colonia Occidental, que conecta con la calle Soledad, y se prolongará hasta llegar al libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dijo en entrevista con VANGUARDIA que se pone en funcionamiento este par vial después de haberse realizado un estudio dentro del Plan Integral de Movilidad de la Región Centro.