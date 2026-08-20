Dan nueva oportunidad auditiva a tres menores de Coahuila

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Monclova
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    Dan nueva oportunidad auditiva a tres menores de Coahuila
    Autoridades estatales y municipales acompañaron a las familias de los tres menores beneficiados. CORTESÍA

Los beneficiarios, de Monclova, Sabinas y Lamadrid, recibieron el encendido de dispositivos mediante una alianza entre autoridades y sociedad civil

MONCLOVA, COAH.- El DIF Coahuila fortaleció las acciones de atención especializada para niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, con el encendido de implantes cocleares para tres menores de la Región Centro-Desierto.

El acto fue encabezado en Monclova por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quienes acompañaron a las familias durante este proceso.

$!Daniel, Mía Nicole y Briana Nicole recibieron el encendido de sus implantes cocleares durante una ceremonia realizada en Monclova.
Daniel, Mía Nicole y Briana Nicole recibieron el encendido de sus implantes cocleares durante una ceremonia realizada en Monclova. CORTESÍA

Recibieron el encendido de sus dispositivos Daniel Carranza Flores, de 6 años y originario de Monclova; Mía Nicole Barajas Torres, de 9 años, de Sabinas, y Briana Nicole Galindo Portillo, de 5 años, de Lamadrid.

SUMAN RECURSOS PARA AMPLIAR LA ATENCIÓN

Durante la jornada también se realizó la entrega simbólica de un donativo por 50 mil pesos, obtenido mediante la carrera con causa Rotaria 5K 2026 y entregado al DIF Coahuila por el Club Rotario Santiago de la Monclova.

Los recursos forman parte de las acciones impulsadas para respaldar la atención de menores que requieren servicios especializados, a través de la participación conjunta del Gobierno del Estado, los municipios, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En este esquema también se incluyen actividades como los Juegos con Causa y otros eventos destinados a reunir fondos para apoyar a niñas, niños y adolescentes.

$!El Club Rotario Santiago de la Monclova entregó un donativo de 50 mil pesos al DIF Coahuila, producto de una carrera con causa.
El Club Rotario Santiago de la Monclova entregó un donativo de 50 mil pesos al DIF Coahuila, producto de una carrera con causa. CORTESÍA

Liliana Salinas Valdés resaltó la importancia de mantener un trabajo cercano con las familias y coordinar esfuerzos para responder a las necesidades de quienes requieren atención especializada.

Por su parte, Carlos Villarreal Pérez señaló que la coordinación entre las instituciones y la sociedad civil permite concretar acciones con impacto directo en las familias.

“Cuando trabajamos en equipo podemos hacer que las cosas sucedan. Hoy vemos el resultado de sumar esfuerzos para brindar nuevas oportunidades a estas niñas y niños y acompañar a sus familias en un momento tan importante”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova refrendó su disposición de continuar la coordinación con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y la sociedad civil para ampliar las alternativas de atención y desarrollo dirigidas a menores de Monclova y la Región Centro-Desierto.

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