Denuncian a exdirector de AHMSA por presunto robo de estaño; comparece por acusación

MONCLOVA, COAH.- En una audiencia celebrada este viernes en los Juzgados de la Región Centro, el ex director general de Altos Hornos de México (AHMSA), Luis Zamudio Miechelsen, fue formalmente imputado por el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor. La denuncia fue presentada por Grupo Financiero Afirme por la desaparición de nueve toneladas 415 kilos de estaño metalizado valuadas en más de 9 millones 600 mil pesos. Durante más de tres horas, el Ministerio Público expuso los señalamientos ante el juez de control, detallando la relación contractual entre ambas partes y el faltante detectado en una de las bodegas de la siderúrgica. Los abogados de Afirme argumentaron que Zamudio, en su calidad de responsable del resguardo del material, incumplió con la obligación de custodia establecida en un contrato firmado en diciembre de 2017.

En la audiencia, Zamudio escuchó la imputación acompañado de su equipo legal y optó por acogerse al plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el martes 15 de octubre a las 14:00 horas. El juez no impuso prisión preventiva, pero advirtió que, de no presentarse a la siguiente cita, se considerará sustraído de la justicia y se ordenará su aprehensión. De acuerdo con la carpeta de investigación, Afirme mantenía bajo resguardo el material metálico dentro de la bodega 89-HM de AHMSA. Las inspecciones previas —respaldadas con registros fotográficos— confirmaban la existencia del estaño, distribuido en tarimas con lingotes. Sin embargo, una verificación programada en julio de 2024 no pudo realizarse por el presunto extravío de llaves, y fue hasta el 15 de agosto del mismo año, apenas dos semanas después de la salida de Zamudio de la empresa, cuando se detectó la ausencia total del material.

El hallazgo generó sorpresa entre los peritos, ya que los candados permanecían intactos y no se observaron signos de violencia, mientras que los guardias de seguridad descartaron la posibilidad de una extracción a través de una ventana rota, dado el peso y volumen de los lingotes. Al término de la audiencia, el ex director se dirigió brevemente a los medios de comunicación, asegurando que continuará presentándose ante las autoridades y que confía en demostrar su inocencia. “Me seguiré presentando. Voy a demostrar mi inocencia. Cuando dicen que ocurrió todo, la empresa no tenía luz, no había cámaras y estaba en paro total por la quiebra”, expresó. El ex directivo sostiene que las condiciones críticas de AHMSA en ese periodo —sin energía eléctrica ni sistemas de seguridad— hacen imposible atribuirle responsabilidad directa por el faltante. La audiencia del próximo martes será determinante para definir si Luis Zamudio es vinculado a proceso penal por el faltante millonario del material industrial. El caso se suma a la serie de controversias legales