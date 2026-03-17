Denuncian a maestra por maltrato a alumnos en Monclova; video exhibe presunta conducta inapropiada
Fue grabada cuando revisa y avienta cuadernos a estudiante y le obliga a recogerlo frente a sus compañeros
MONCLOVA, COAH.- Tras la difusión de un video grabado por alumnos, salió a la luz un nuevo señalamiento en la Secundaria #2 Emiliano Zapata, en Monclova, donde padres de familia denunciaron presuntas conductas inapropiadas por parte de una docente dentro del aula.
En las imágenes que comenzaron a circular, se observa a la maestra, identificada como Perla, en un incidente con un estudiante, lo que desató inconformidad entre la comunidad escolar. De acuerdo con los padres, la docente habría arrojado el cuaderno del alumno al piso y le pidió que lo recogiera frente a sus compañeros.
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Señalan, además, que esta situación no sería un caso aislado, ya que aseguran que la maestra ha mostrado este tipo de actitudes en ocasiones anteriores, por lo que consideran que se trata de una conducta recurrente que ahora quedó evidenciada al ser videograbada.
Ante estos hechos, autoridades educativas confirmaron que ya se activó el protocolo correspondiente y se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido; además, la docente fue retirada temporalmente del grupo mientras se llevan a cabo las indagatorias.
El subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, explicó que no se puede emitir una conclusión únicamente a partir del video, por lo que es necesario revisar a fondo el contexto. “Primero hay que realizar la investigación y conocer exactamente qué fue lo que pasó”, indicó.
Agregó que, hasta el momento, no existen reportes formales previos en contra de la docente, por lo que será el resultado de la investigación el que determine si hubo alguna falta y las medidas a tomar.
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Este caso se presenta en un contexto reciente, luego de que la semana pasada el medio VANGUARDIA informara sobre otro hecho dentro del mismo plantel, donde un profesor enfrenta un proceso legal por un presunto delito en contra de una alumna menor de edad.
Según la información difundida, el docente habría utilizado su posición para acercarse a la estudiante y posteriormente llevarla a un área del plantel bajo engaños. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.