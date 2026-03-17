Denuncian a maestra por maltrato a alumnos en Monclova; video exhibe presunta conducta inapropiada

MONCLOVA, COAH.- Tras la difusión de un video grabado por alumnos, salió a la luz un nuevo señalamiento en la Secundaria #2 Emiliano Zapata, en Monclova, donde padres de familia denunciaron presuntas conductas inapropiadas por parte de una docente dentro del aula.

En las imágenes que comenzaron a circular, se observa a la maestra, identificada como Perla, en un incidente con un estudiante, lo que desató inconformidad entre la comunidad escolar. De acuerdo con los padres, la docente habría arrojado el cuaderno del alumno al piso y le pidió que lo recogiera frente a sus compañeros.

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Señalan, además, que esta situación no sería un caso aislado, ya que aseguran que la maestra ha mostrado este tipo de actitudes en ocasiones anteriores, por lo que consideran que se trata de una conducta recurrente que ahora quedó evidenciada al ser videograbada.

Ante estos hechos, autoridades educativas confirmaron que ya se activó el protocolo correspondiente y se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido; además, la docente fue retirada temporalmente del grupo mientras se llevan a cabo las indagatorias.