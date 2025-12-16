Detectan a 180 personas en riesgo por bajas temperaturas en Monclova

Monclova
/ 16 diciembre 2025
    Detectan a 180 personas en riesgo por bajas temperaturas en Monclova
    Personal de Protección Civil realiza recorridos para apoyar a familias vulnerables ante el frío. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Protección Civil mantiene activo el Operativo Abrigo con recorridos en colonias vulnerables

MONCLOVA, COAH.- Un total de 180 personas en situación de vulnerabilidad han sido identificadas en Monclova como población en riesgo ante el descenso de temperaturas, informó el director de Protección Civil municipal, Pedro Alvarado.

El funcionario explicó que, como parte del Operativo Abrigo, personal de Protección Civil realiza recorridos constantes por distintos sectores de la ciudad para detectar necesidades y brindar apoyo directo a quienes más lo requieren, principalmente en colonias ubicadas al norte, oriente y sur de Monclova.

“Son colonias como Posada del Sol, Las Moritas, Colinas, entre otras, donde se ha concentrado la mayor demanda de apoyo”, detalló.

Alvarado señaló que las personas identificadas forman parte de un padrón de atención y han solicitado principalmente cobertores, hules, ropa e incluso madera para proteger sus viviendas del frío, lo que refleja las condiciones precarias en las que algunas familias enfrentan la temporada invernal.

Indicó que el clima se ha mantenido muy dinámico en los últimos meses, con el ingreso constante de frentes fríos, como el número 21 que se presenta actualmente y que ha dejado temperaturas cercanas a los 6 grados centígrados, además de la probabilidad de lluvias ligeras o chubascos dispersos, por lo que el monitoreo se mantiene de forma permanente.

Respecto a las personas en situación de calle, el director de Protección Civil señaló que se ha brindado atención puntual, incluyendo traslados a albergues temporales, entrega de cobertores y vigilancia continua para prevenir riesgos a la salud.

Finalmente, Pedro Alvarado reiteró que el Operativo Abrigo permanecerá activo durante toda la temporada invernal e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar casos de personas vulnerables y así canalizar los apoyos de manera oportuna.

Temas


Calles
Clima
Cuidados

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Protección Civil

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

