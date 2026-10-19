Detienen a chofer tras estrellar camión de personal contra una vivienda en Monclova; deja dos lesionados

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    Detienen a chofer tras estrellar camión de personal contra una vivienda en Monclova; deja dos lesionados
    La unidad derribó parte de uno de los muros del domicilio tras el impacto registrado en la calle Saltillo, en Monclova. REDES SOCIALES

El accidente ocurrió en la calle Saltillo, en la colonia conocida como Las Placetas; una mujer y su hijo requirieron atención médica, mientras que otras tres personas presentaron crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- Un camión de transporte de personal terminó dentro de una vivienda de la colonia Óscar Flores Tapia, conocida como Las Placetas, en Monclova, luego de estrellarse contra uno de los muros del inmueble, accidente que dejó dos personas lesionadas y otras tres con crisis nerviosa.

El percance ocurrió sobre la calle Saltillo, donde la unidad de Autotransportes Benavides, identificada con el número económico 62, salió de su trayectoria hasta impactarse contra la propiedad, causando daños en la estructura.

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La fuerza del choque provocó que el vehículo derribara parte de una pared y quedara parcialmente incrustado en la vivienda. En el interior se encontraban una mujer y su hijo, quienes resultaron lesionados y requirieron atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los afectados. Además de las dos personas lesionadas, otras tres presentaron crisis nerviosa a consecuencia del accidente.

El estruendo alertó a los habitantes del sector, quienes salieron de sus domicilios para conocer lo sucedido, mientras se solicitaba la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Departamento de Control de Accidentes se movilizaron hasta el lugar para asegurar el área, controlar la circulación y comenzar con las diligencias correspondientes.

COMPLICAN MANIOBRAS PARA RETIRAR LA UNIDAD

Debido a la posición en la que quedó el camión y a su tamaño, las maniobras para sacarlo de la vivienda resultaron complicadas. Los primeros intentos para moverlo en reversa no permitieron liberarlo, por lo que se contempló el uso de una grúa especializada.

Mientras se realizaban los trabajos, las autoridades mantuvieron acordonado el perímetro para evitar que los vecinos se acercaran a la zona donde permanecía la unidad y permitir que el personal de emergencia trabajara.

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El conductor quedó detenido para el deslinde de responsabilidades y la realización de los peritajes que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no se habían establecido públicamente las causas que llevaron al camión a impactarse contra el domicilio. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del percance y las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados al inmueble.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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